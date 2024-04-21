حصري وزيرة مصرية للعربية: تصور متكامل لتطوير منطقة وسط البلد باستثمارات 10 مليارات جنيه
قالت: توجد 7 عروض دولية لاستغلال مقار الوزارات في #القاهرة
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قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 3% العام الحالي نظراً للتباطؤ في النصف الأول من العام نتيجة تحديات منه سعر تحدي سعر الصرف وهو ما تم تخطيه الآن، ونستهدف معدل نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في 2023/2024، ولن تتجاوز الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تريليون جنيه كسقف لإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليصل الاستثمار الخاص إلى 50% من الاستثمار الكلي مقابل 40% العام الجاري.
وقالت وزيرة التخطيط، إننا نعمل على برنامج الطروحات الحكومية الأولية بشكل مستدام، لكن الظروف الدولية والجيوسياسية تسبب بعض الضبابية، ونستهدف 1.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024، من عدة شركات بالإضافة إلى طروحات صندوق مصر السيادي.
وأشارت إلى وضع تصور متكامل لمنطقة وسط البلد مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وينفذ التصور مع شركات دولية متخصصة. بقرابة 10 مليارات جنيه استثمارات من جانب القطاع الخاص.
وكشفت الوزيرة، عن استقبال 7 عروض دولية لاستغلال مقار حكومية في القاهرة، مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت هالة السعيد، أن القطاع الخاص عزز استثماراته في مشروع أرض القرية الكونية لتصبح مجمعا للمدارس يستهدف الطبقة المتوسطة.
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