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قال رئيس شركة بي إنفستمنتس القابضة حازم بركات، إن حصة عائلة ساويرس تصل إلى 20% فى "بي إنفستمنتس" بعد صفقة الاستحواذ على "أوراسكوم المالية".

وأضاف بركات في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصفقة لن ينتج عنها أي تغيير في مجلس إدارة شركة "بي إنفستمنتس".

وأوضح بركات أن صفقة الاستحواذ هي عبارة عن عملية مبادلة للأسهم بين الشركتين، موضحا أن الاستحواذ على 68.9% من أسهم "أوراسكوم المالية" سيعطي مساهميها نحو 26% حصة في "بي إنفستمنتس".

وأشار إلى أنه يجري إصدار الأسهم الجديدة لتسليمها لمساهمي "أوراسكوم المالية" الذين وافقوا على عرض المبادلة.

وتابع: "أن الشركة ستستمر في البورصة وستدار بمعرفة بي إنفستمنتس، وستقوم الشركة بالدخول في مشاريع جديدة".

وحول نسبة 31% المتبقية التي لم توافق على عرض الاستحواذ، قال بركات، إنه ليس هناك أي نيه لتقديم عرض بشأن الحصة المتبقية من "أوراسكوم المالية".

وذكر أن فكرة الاندماج بين الشركتين ليست واردة في الوقت الحالي، إنما في المستقبل وارد دراسة أي إجراء يفيد الشركتين.

وأضاف أنه "في حال إتمام عملية الاندماج سيتم إلغاء إدراج أوراسكوم المالية من بورصة مصر، ولكن لا يوجد أي تفكير في الاندماج حاليا".

واستحوذت شركة بي انفستمنتس القابضة على 68.9% من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عبر شراء 3.31 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة 1.456 مليار جنيه بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم.

وأعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3.31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة "أوراسكوم المالية القابضة" والمقدم من شركة "بي إنفستمنتس القابضة"، عبر مبادلة الأسهم.

ووفقا للبورصة فإن نسبة ملكية "بي انفستمنتس القابضة" بعد تنفيذ الصفقة واستبعاد أسهم الخزينة تبلغ 70.13%، و68.9% قبل استبعاد أسهم الخزينة.