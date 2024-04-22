اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

حصري "دوكاب" للعربية: لا خطط للإدراج حالياً ونخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر

قال إن الشركة استفادت من تقلبات العرض والطلب في أسواق المعادن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن الإماراتية، محمد الأحمدي، إن استحواذ شركة دوكاب للمعادن على "جي آي سي ماجنت" يدعم استراتيجية الشركة للنمو والتوسع حيث من المستهدف أن ترفع إنتاجها من النحاس والألمنيوم 20% خلال 2024.

وأضاف الأحمدي في مقابلة مع "العربية Business"، أن "دوكاب" استفادت من تقلبات العرض والطلب في أسواق المعادن والتوقعات بارتفاع الطلب من الهند.

وأوضح أن "دوكاب للمعادن" أنتجت 200 ألف طن من النحاس والألمنيوم في 2023.

أسعار النفط حول 86 دولارا مع تراجع القلق من أثر توتر الشرق الأوسط طاقة أسعار النفط أسعار النفط حول 86 دولارا مع تراجع القلق من أثر توتر الشرق الأوسط

وكشف الأحمدي، عن خطط لزيادة إنتاج الشركة من النحاس والألمنيوم بنسبة 20% في 2024.

وقال إن التوترات الجيوسياسية أوجدت تضاربا في العرض والطلب في الأسواق العالمية، فيما استفادت "دوكاب" من الأزمات في بعض المناطق.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، ارتفاع الطلب من الهند على قطاع المعادن.

وقال الأحمدي، إننا نبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة التي تدعم استراتيجية دوكاب للمعادن للنمو.

وأشار إلى أن "دوكاب" تخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة في 2024، حيث تقلل صناعة الألمنيوم الأخضر استهلاك الطاقة 95% وتخفض الانبعاثات 97% مقارنة بالطرق التقليدية.

وأوضح أن صناعة الألمنيوم الأخضر أغلى بـ 30% مقارنة بالألمنيوم المنتج بالطرق التقليدية.

وقال الأحمدي، إنه لا توجد خطط حالية لإدراج "دوكاب للمعادن" ولكن قد يكون الإدراج في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط