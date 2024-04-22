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قال الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن الإماراتية، محمد الأحمدي، إن استحواذ شركة دوكاب للمعادن على "جي آي سي ماجنت" يدعم استراتيجية الشركة للنمو والتوسع حيث من المستهدف أن ترفع إنتاجها من النحاس والألمنيوم 20% خلال 2024.

وأضاف الأحمدي في مقابلة مع "العربية Business"، أن "دوكاب" استفادت من تقلبات العرض والطلب في أسواق المعادن والتوقعات بارتفاع الطلب من الهند.

وأوضح أن "دوكاب للمعادن" أنتجت 200 ألف طن من النحاس والألمنيوم في 2023.

وكشف الأحمدي، عن خطط لزيادة إنتاج الشركة من النحاس والألمنيوم بنسبة 20% في 2024.

وقال إن التوترات الجيوسياسية أوجدت تضاربا في العرض والطلب في الأسواق العالمية، فيما استفادت "دوكاب" من الأزمات في بعض المناطق.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، ارتفاع الطلب من الهند على قطاع المعادن.

وقال الأحمدي، إننا نبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة التي تدعم استراتيجية دوكاب للمعادن للنمو.

وأشار إلى أن "دوكاب" تخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة في 2024، حيث تقلل صناعة الألمنيوم الأخضر استهلاك الطاقة 95% وتخفض الانبعاثات 97% مقارنة بالطرق التقليدية.

وأوضح أن صناعة الألمنيوم الأخضر أغلى بـ 30% مقارنة بالألمنيوم المنتج بالطرق التقليدية.

وقال الأحمدي، إنه لا توجد خطط حالية لإدراج "دوكاب للمعادن" ولكن قد يكون الإدراج في المستقبل.