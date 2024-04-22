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قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، إن الاستحواذ على أبراج الاتصالات وفصلها عن المشغلين يعتبر خطوة مهمة لدعم قطاع الاتصالات.

وكشف إسماعيل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن طرح الكيان الجديد الناتج عن دمج "توال" و"لتيس" LATTICE الذهبية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية هو أمر غير مستبعد.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية -"مجموعة stc"، اليوم الاثنين، عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات "توال" من "مجموعة stc"، نقلاً عن بيان للصندوق.

وتعتبر شركة "توال" أكبر شركة للبنية التحتية في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة وواحدة من بين الأكبر على مستوى المنطقة، وبموجب هذه الصفقة تبلغ قيمة "توال" الإجمالية 21.94 مليار ريال سعودي.

وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق و"stc"، بدمج شركتي "توال" ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات.

بذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك "مجموعة stc" حصة 43.1% منها، في حين سيحتفظ ملاّك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار برأس المال المصدر المتبقي من الكيان.

قال رئيس قسم الأبحاث الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران إن قطاع الاتصالات السعودي يتجه نحو تأسيس كيانات للأبراج بشكل منفصل مثل ما يحدث عالميا.

وأضاف الجبران في مقابلة مع "العربية Business"، أنه غير مستبعد أن يتم التوجه نحو توحيد جميع أصول قطاع الأبراج في السعودية تحت كيان واحد.

وذكر أنه من المتوقع أن تتجه "موبايلي" لنفس الخطوة مستقبلا عبر تحرير قطاع الأبراج لديها والانضمام للكيان الجديد ومن ثم إعادة تأجيرها مرة أخرى.

وبين أن تلك الخطوة ستساهم في تقليص الديون ودعم الإنفاق الرأسمالي لهذه الشركات، كما أن الكيان الجديد يسهم في التوسع خارجيا.

وأشار إلى أن تحديث التنظيمات في قطاع الاتصالات بالسعودية في السنوات الأخيرة ساهمت في تقاسم البنية التحتية ومنها الأبراج وهو ما ساهم في توجه "PIF" نحو تأسيس الكيان الجديد.

وتراجع سهم "اس تي سي" اليوم الاثنين، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 39.90 ريال للسهم، بحم تداولات 6.79 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 267.4 مليون ريال.

وفي سياق متصل، قال رئيس إدارة الأصول رصانة المالية ثامر السعيد، إن عدم تفاعل سهم شركة الاتصالات السعودية -"stc" بشكل قوي مع صفقة تشكيل أكبر كيان أبراج اتصالات بالمنطقة يعود لعدة أسباب أبرزها عدم وجود توزيعات جراء هذه الصفقة.

وأضاف السعيد في مقابلة مع "العربية Business"، أن ضمن الأسباب أيضا صغر حجم الصفقة بالمقارنة مع قيمة شركة "stc"، وكذلك رغبة الشركة في التوسع في الشبكات والاستثمارات مع البحث عن أدوات تمكنها من تحقيق النمو.

وأوضح أن الصفقة ستسهم في مساعدة الشركة على التخلص من جزء من الأعباء المالية والمصاريف وتحويلها للكيان الجديد.