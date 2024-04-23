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حصري مجلس الذهب العالمي للعربية: التداولات اليومية 145 مليار دولار ونتوقع تصحيحاً سعرياً

قال: البنوك المركزية تمثل 19% من الطلب العالمي على الذهب

دبي - العربية.نت
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أكد مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، آندرو نايلور، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يعود لاستمرار ارتفاع الطلب عليه من قبل البنوك المركزية العالمية بالإضافة إلى الطلب من الأفراد.

وتوقع نايلور، في مقابلة مع "العربية Business"، حدوث تصحيح سعري على المدى القصير والمتوسط، فيما يستمر الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل، وسيدعم تراجع سعر الفائدة أسعار الذهب عالميا.

وأوضح أن البنوك المركزية تمثل 19% من الطلب العالمي على الذهب، وتسجل صافي شراء للذهب منذ 2010، متوقعاً استمرار شراء البنوك المركزية للذهب.

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وقال آندرو نايلور، إن بنك اليابان المركزي توقف عن بيع الذهب، فيما تقود البنوك المركزية في الدول الناشئة موجة شراء الذهب.

وأشار إلى أن تداولات الذهب يوميا حول العالم تبلغ 145 مليار دولار.

وكشف عن ارتفاع الطلب على العملات الذهبية في مصر بـ 57% في 2023.

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