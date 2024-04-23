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كشف الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر سبينس، سونيل كومار، عن خطط المجموعة لافتتاح أولى فروعها في مدينة الرياض السعودية قريبا وذلك بعد تجهيز الموقع، وفي جدة أيضاً على أن تتوسع في جميع المدن السعودية.

وأضاف كومار، في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة تتوقع افتتاح 4 فروع في المملكة كل عام وذلك للأعوام الـ 5 إلى 10 المقبلة.

وأوضح أن السوق السعودية واعدة وهامة لنا بسبب قوة الاقتصاد وعدد السكان.

وأشار إلى أن "سبينس" بدأت التخطيط لدخول السوق السعودية منذ العام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لمتاجر سبينس، إن افتتاح أولى فروعنا في السعودية لم يتطلب استثمارا كبيرا، ولا يوجد منافس يقدم منتجات عالية الجودة وطازجة في السعودية.

وتابع كومار: "لدينا الكثير من المستثمرين السعوديين المتحمسين لهذا (الطرح العام الأولي)... (فهم) يرون أنه قد يكون فرصة جيدة للغاية للسوق السعودية للحصول على قاعدة العملاء الذين نقدم لهم خدمات هنا.... لذلك فإن المستثمرين السعوديين حريصون للغاية على الاستثمار في هذه الشركة".

وقال سونيل كومار الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز "تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية من جميع المستثمرين دوليا وإقليميا".

وأضاف أن الشركة اجتذبت مستثمريْن أساسييْن في (شركة الإمارات الدولية للاستثمار) الذراع الاستثماري الاستراتيجي للشركة الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي وشركة (فرانكلين تمبلتون).

وردا على سؤال عما إذا كانت الاضطراب الناجم عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي أثرت على السوق قال كومار: "منذ إعلان نية الطرح، نستشعر نفس الزخم بقوة أكبر من المستثمرين، وهم جميعا متحمسون للمشاركة".

وشهدت الإمارات هطولا غزيرا للأمطار الأسبوع الماضي مما أودى بحياة أربعة أشخاص فضلا عن قطع طرق وتكدسات بمطار دبي الدولي أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما والذي يعد مركزا رئيسيا للسفر بين أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "تأثير هطول الأمطار كان ضئيلا للغاية على عملياتنا".

وذكر كومار، أن حصة "سبينس" السوقية في الإمارات ككل عند 12%، وحصتنا السوقية في إمارة دبي 27% حاليا، ونستهدف الحصول على حصة سوقية هامة السعودية.

بدأت اليوم فترة اكتتاب الأفراد على أسهم سبينس والتي من المتوقع أن تنتهي في 29 من أبريل 2024 في سوق دبي المالي، وفي 30 من أبريل بالنسبة للمستثمرين المحترفين.. وبحسب "بلومبرغ" فإنه تم تغطية الاكتتاب بالكامل.

كانت الشركة قد حددت النطاق السعري لطرح أسهمها في سوق دبي المالي ما بين 1.42 و 1.53 درهم للسهم.

وستقوم الشركة بطرح حصة 25% من أسهمها في سوق دبي المالي بما يمثل 900 مليون سهم بقيمة اسمية 0.01 درهم للسهم، وتعتبر الأسهم التي سيتم طرحها مملوكة لمجموعة الصير حيث تم تحديد رأس مال الشركة ليكون عند 36 مليون درهم موزع على 3.6 مليار سهم.