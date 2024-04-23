4 دقائق للقراءة

قال مصدر حكومي مصري، إن شركة "شلاتين للثروة المعدنية" التابعة لوزارة البترول المصرية وجهات حكومية أخرى، سلمت البنك المركزي المصري شحنات من "الذهب" تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو غرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.

وأضاف المصدر لـ "العربية Business"، أن إجمالي كميات الذهب المُسلمة من "شلاتين للثروة المعدنية" إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت قاربت 700 كيلو غرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه.

وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

إذ يُعد المنجم استثمارا مصريا خالصا في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.

قال إن الشركة تُكثف عمليات البحث والتنقيب خلال الفترة الراهنة لزيادة معدلات إنتاج الذهب، إذ تُخطط "شلاتين" لتسليم ما يزيد عن 250 كيلو غرام ذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.

أوضح أن شلاتين تركز على أعمال البحث واستغلال الموارد التعدينية في كافة أنحاء الجمهورية، باستثناء مناطق شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة الحقوق الحصرية للبحث والاستغلال التعديني في المساحة المحددة بين خطوط العرض 22 و24 درجة شمالًا، والتي تقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية.

تقييم عروض مزايدة الذهب

تابع أن "شلاتين" بدأت أوائل أبريل الجاري في المرحلة الأولى لتقييم عروض شركات التعدين المشاركة بالمزايدة العالمية المفتوحة التي طرحتها "شلاتين" للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى ذات الصلة في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية وهي فطيري، والبرامية، وعتود، وأم عود وحنجيلة، وحماطة.

أضاف أن الشركة فتحت جميع العروض المقدمة وتصنيفها إلى فئات –بحسب أهمية العروض- ولاحقًا سيجري حصر الشركات الأكثر استيفاءً للشروط والضوابط المحددة في بنود المزايدة.

أوضح أن ما يزيد على 10 شركات محلية وأجنبية اشترت كراسة الشروط للمشاركة بالمزايدة من بينها "شركة لوتس جولد الكندية، وشركة انفينيتي الروسية، وشركة مناجم النوبة الإنجليزية، وشركة خطوات".

أشار إلى أن تقييم عروض المزايدة سينتهي في مايو المقبل بعدها ستتولى "شلاتين" إرسال تقرير مفصل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشأن الشركات المؤهلة للتنقيب عن الذهب بمناطق الامتياز المطروحة، على أن تُعلن الشركات الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2024.

"سنتامين": منجم السكري في مصر يتجه لإنتاج 500 ألف أوقية ذهب سنويا

وتنص شروط المزايدة، على أن الشركات المتقدمة للمزايدة يجب أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل – وهم التقنيون والمتخصصون في الصحة والسلامة والبيئة -بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام، في مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين.

عمليات تنقية الذهب

وبحسب شروط المزايدة المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة فإن احتياطي الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل بـ 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوي للشركة يفوق 500 ألف أونصة، وتلتزم الشركة المتقدمة للمزايدة بأن تنفق الاستثمارات المُتعهد بها طوال الثلاث مراحل من الاستكشاف والتي تستمر لمدة ست سنوات كل مرحلة سنتين.

وتحتسب حصة "شلاتين" من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالي، 65% استعادة تكاليف و35% مشاركة أرباح.

ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.