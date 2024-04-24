دقيقتان للقراءة

كشفت الرئيسة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين- "CFA"، مارغريت فرانكلين، عن مجموعة واسعة من التعديلات الطموحة والشاملة على برنامج المحلل المالي المعتمد وإضافة المهارات العملية للبرنامج.

وأشارت في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، إلى التحول الكبير الذي تشهده دول الخليج فيما يتعلق بتطوير المواهب المحلية لإدارة الأموال وبناء المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت أن معهد "CFA" أطلق في فبراير 2024 أكثر مجموعة تعديلات طموحة وشاملة على برنامج "CFA" وذلك بناء على أبحاث مهمة حول ما يبحث عنه أرباب العمل، وما الذي يحتاجه المرشحون، وكانت نتائجه مهمة جدا لنا.

وأضافت: "لدينا وجود في مجلس التعاون الخليجي لسنوات عديدة، وفي الأيام الأولى، كانت الدول الخليجية تركز على بناء رؤوس الأموال، كالصناديق السيادية وما شابه، وكان هناك الكثير من المواهب المستوردة، الكثير من الكنديين، والبريطانيين، والأميركيين، والكثير من حاملي امتياز "CFA" والآن نشهد التحول في الخليج لتطوير المواهب المحلية لإدارة الأموال، بناء المحافظ، وإدارة المخاطر.

وأوضحت أن الأسواق الخليجية تبقى حيوية بالنسبة لنا، وتتدفق الكثير من المواهب هناك ذهابا وإيابا، وهذا واحد من مزايا برنامج "CFA"، وفي بيئة "CFA" هناك لغة مشتركة وإطار مشترك، لذا يوجد الكثير من قابلية التنقل لحاملي الامتياز حول العالم.

وبشأن القلق من الذكاء الاصطناعي والوظائف التي سيتم استبدالها، قال أجرينا دراسة شاملة للذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاع المالي والأدوار الوظيفية الخاصة به، وبالنسبة للمجالات التي يلعب فيها حامل امتياز CFA دورا محددا، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز ما يمكن أن يقوم به المتخصصون في مجال الاستثمار، سواء كان ذلك يتعلق بإدارة المخاطر، أو تقييم الأوراق المالية الاستثمارية أو بناء المحافظ.