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قال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا، عواض العتيبي، إن "مياهنا" شركة سعودية متخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع وأصول البنى التحتية وتعمل في مشاريع مختلفة خلال سلسلة الإمداد بقطاع المياه.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة تأسست عام 2008 وخلال 20 عاما مضت كان لديها مشاريع مستمرة تعمل وفق نموذج "PPP" وحققت نجاحات مستمرة مستفيدة من مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة.

وذكر أن سلسلة إمداد المياه تبدأ من الإنتاج والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أن الشركة تتميز بكونها تعمل في جميع قطاعات المياه المرتبطة بسلسلة الإمداد والقيمة.

وأوضح أن شركة مياهنا مملوكة بنسبة 100% لشركة رؤية العالمية للاستثمار وهي متخصصة في الاستثمار بقطاع البنية التحتية والاجتماعية ولديها مشاريع منتشرة داخل وخارج المملكة.

أوضح أن الشركة لديها خطة استراتيجية للنمو والتوسع في السوق السعودية وبدأت تطبيقها منذ عام 2018 ومن أهم أساسياتها التي ترتكز عليها هي الطرح في السوق السعودية والهدف الأساسي، وهو استدامة الشركة مستفيدة من رفع مستوى الحوكمة والالتزام بعد الطرح وأيضا توسيع قاعدة المستثمرين كما هو معروف في السوق.

وقال إن الشركة لا تهدف حاليا إلى زيادة رأس المال لتمويل التوسعات، حيث إن لديها استقرارا ماليا وتدفقات نقدية مريحة عندما تم إعداد استراتيجية الطرح تم اعتماد أن يكون ثانويا، ليتمكن المساهم الرئيسي من بيع جزء من الأسهم تمثل 30% من رأس المال.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الأداء المالي للشركة خلال 4 سنوات ماضية فإنها نجحت في تحقيق نمو لافت مما يعزز قدرتها على استدامة مسيرة النمو واستطاعت أن ترفع نسبة المبيعات بنمو مركب تجاوز 12% وارتفع صافي الربح خلال السنوات الأربع الماضية بما يتجاوز 48%.

وقال إن "مياهنا" منصة مناسبة للاستثمار لأن الشركة تعمل في قطاع المياه وهو قطاع رائد سريع النمو بالسعودية، ولدينا ثقة بمواصلة الاستمرار بنفس وتيرة النمو المحققة خلال السنوات الماضية ولدينا سجل من التميز التشغيلي ونسب الفوز في المشاريع السابقة ونموذج أعمال مميز يعتبر آمنا وقليل المخاطر يعتمد على نموذج "PPP" و" project finance arrangement" ولدى الشركة سيولة واستقرار مالي يسمح لها بمواصلة النمو وحققت نجاحات على رفع مستوى الحوكمة ووصلت إلى مستويات مؤهلة للطرح لتوسيعها وضمان استمراريتها.