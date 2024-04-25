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قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ، عبد المحسن محمد الدريس إن الشركة تستهدف زيادة عدد محطات الوقود التابعة لها إلى 1000 محطة بنهاية 2025.

وأضاف الدريس في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع المحطات ساهم بنحو 64 مليون ريال من إجمالي الأرباح الفصلية للشركة البالغة 77 مليون ريال مقابل 13 مليون ريال من قطاع النقليات.

وأوضح أن الشركة لديها خطة تستهدف زيادة المحطات بمعدل 100 محطة كل عام ليصل إجمالي المحطات التابعة لها إلى 1000 محطة بنهاية عام 2025، بينما عدد المحطات حاليا 897 محطة.

وذكر أن عدد المحطات زاد في الربع الأول 135 محطة مقارنة بعدد المحطات في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال إن الشركة لديها نظام "واعي" يعمل بنظام وضع شريحة إلكترونية في السيارات وفي محطات أجهزة تتعامل مع هذه الشرائح لسداد مدفوعات قيمة الوقود والخدمات وانضم إلى هذا النظام 890 ألف سيارة والنمو به جيد إذ ارتفع العدد بنحو 136 ألف سيارة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار إلى أن السيارات التابعة لنظام واعي" معظمها أساطيل تابعة لشركات أو جهات حكومية أو أفراد ويرفع المبيعات، وتستهدف الشركة الوصول بعدد السيارات المنضمة لهذا النظام إلى مليون سيارة بحلول عام 2025.

تابع أن ارتفاع الربح جاء من خلال نمو المبيعات وليس له علاقة بأسعار الوقود حيث تحددها الحكومة وتحدد هامش الربح.

وضمت الشركة إلى أسطول النقل لديها نحو 114 سيارة في الربع الأول من العام الجاري لكن لم يعمل منها إلا عدد قليل نتيجة طول إجراءات استقدام السائقين و إجراءات إصدار التأشيرات وغيرها، لكنها تتوقع أن تعمل جميعها في الربع الثاني وأن يحقق قطاع النقليات نموا أكبر وفق الدريس.

وأشار إلى أن إجمالي السيارات بأسطول شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بلغ 1578 سيارة بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل 1464 سيارة في الربع الأول من العام الماضي.