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كشف رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، عن استعداد الحكومة لطرح حزمة مشروعات على المستثمرين خلال الشهرين المقبلين، لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو ما يعرف بـ (PPP).

وقال حنورة في تصريحات مع "العربية Business"، إن المشروعات المرتقب طرحها تتضمن 4 محطات لتحلية مياه البحر، ومحطتين للصرف الصحي، و24 مدرسة.

وأوضح أن الحكومة المصرية عازمة على طرح ما يتراوح بين 3 و4 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية مؤهلة، نهاية يونيو المقبل.

ولم يفصح حنورة عن القدرات الإجمالية للمحطات المرتقب طرحها بشكل محدد، لكنه أوضح أن المحطة الواحدة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 100 و200 ألف متر مكعب يوميا.

وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بقدرات إجمالية تصل 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، سيتم طرحها تباعاً خلال عدة سنوات.

وقبل أيام قال رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في تصريحات لـ العربية.نت" و"الحدث.نت" إن مصر تخطط لطرح إقامة وتدشين شركات لمحطات تحلية مياه مقابل حق انتفاع 25 عاما، على أن يتم البدء في إقامة هذه المحاطات بالمدن الساحلية في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأشار سليمان إلى وجود 17 تحالفا لإنشاء محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على أن يتم منحه حق الانتفاع، موضحا أن الدولة ترغب في التوسع في إقامة مثل هذا النوع من المشروعات.

كانت "العربية Business" كشفت فبراير الماضي، عن تأجيل مصر طرح مشروعات المرحلة الأولى من محطات تحلية مياه البحر، من مارس الماضي إلى نهاية العام المالي الحالي.

مشروعات المدارس

على جانب آخر، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عاطر حنورة، إن الحكومة المصرية تستعد لطرح 24 مدرسة متميزة على القطاع الخاص خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الحكومة لديها قائمة تتضمن شركات مؤهلة للمشاركة في الطرح المرتقب، لكنها ستتيح الفرصة للشركات الراغبة في المنافسة على المدارس بتقديم طلب تأهيل عند شراء كراسة شروط الطرح، لتأهيلها للمشاركة.

وأطلقت الحكومة المصرية عام 2016 المرحلة الأولى من مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021.

محطات للصرف الصحي

و أشار حنورة، إلى اعتزام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، طرح محطة صرف صحي بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميا، في مدينة 6 أكتوبر، على المستثمرين، مطلع يونيو المقبل، لتنفيذها بنظام المشاركة.

وأضاف حنورة، أن الوحدة تجهّز أيضًا لطرح محطات معالجة الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحى في مدينة أبو رواش التابعة لمحافظة الجيزة، خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر.