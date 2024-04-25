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حصري "أورباس" الإسبانية للعربية: نتطلع لمشاركة خبراتنا لدعم سوق العقار في السعودية

الوطنية للإسكان توقع اتفاقية مع أورباس العقارية

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي لشركة أورباس الشرق الأوسط العقارية أدولفو غوريرو، أن الشركة تتطلع لمشاركة خبراتها لدعم رؤية المملكة 2030.

وأوضح غوريرو، في مقابلة مع "العربية بزنس"، على هامش توقيع مع شركة الشركة الوطنية للإسكان في المملكة، إننا نتطلع لمشاركة معرفتنا وخبراتنا لدعم سوق العقار في السعودية.

وأضاف أننا سعداء بأن نكون طرفا مشاركا في البرنامج السكني والتطوير العقاري في السعودية.

"الوطنية للإسكان" للعربية: 600 مليون ريال قيمة اتفاقيتنا مع "أورباس" الإسبانية أخبار حصرية "الوطنية للإسكان" للعربية: 600 مليون ريال قيمة اتفاقيتنا مع "أورباس" الإسبانية

ووقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية بقيمة لامست مليار ريال.

وبحسب الاتفاقية سيتم إنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها الوطنية للإسكان ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة وتم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة.

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