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وقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية بقيمة لامست مليار ريال.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إلى أن اختيار الشركة الإسبانية لتطوير المشروع جاء ضمن توجهات المملكة بتنويع العقود مع شركات عقارية عدة سواء محلية أو دولية.

وقال البطي في مقابلة مع "العربية بزنس" اليوم الخميس، إن اتفاقية الوطنية للإسكان مع شركة أورباس الإسبانية بقيمة 600 مليون ريال.

وأضاف أننا نستهدف استقطاب مطورين عقاريين عالميين على غرار الشركة الإسبانية.

وتابع: "سنوقع اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لإنجاز مشروع ضاحية الفرسان... وهناك مطورون عقاريون عالميون مهتمون بالسوق السعودي".

وبحسب الاتفاقية سيتم إنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها الوطنية للإسكان ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة وتم تصميمها لتقدم نظاماً متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة.