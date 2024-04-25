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قال رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، الدكتور مازن سليمان فقيه، إن جزءاً من متحصلات الطرح سيدخل إلى الشركة وهو ما يعادل 30 مليون سهم جديد وذلك لدعم نمو الشركة في خطتها التوسعية المستقبلية، فيما سيبيع المؤسسين نحو 19 مليون سهم ستستخدم في سداد التزامات عليهم.

وأضاف فقيه، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم استخدام جزء من المتحصلات التي ستدخل لها في تخفيض القروض، نظرا للمصلحة من خفض القروض مع ارتفاع سعر الفائدة، على أن يتم الحصول على تمويل يتناسب مع خطط تنفيذ المشاريع المستقبلية.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لإنشاء مستشفيات جديدة، منها مستشفى قارب على الانتهاء بسعة 200 سرير في المدينة المنورة، ومشروعين تحت الإنشاء في مكة المكرمة منها مركز طبي متكامل ومشروع بسعة 200 سرير في وجهة مسار بالمنطقة المركزية لخدمة ضيوف الرحمن، وأهل مكة المكرمة، ولدى الشركة مشروع في جدة على البحر بسعة 300 سرير ووقعت عقد التصاميم وستنتهي خلال 9 أشهر ثم بدء عملية الإنشاء.

وتنفذ الشركة مشروعا توسعيا لبناء برج جراحي في المقر الرئيسي في جدة لزيادة الطاقة الاستيعابية من 400 سرير إلى 540 سرير، بالإضافة إلى توسعها في الرياض بعد استحواذها على مستشفى في عام 2022، حيث تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية وبناء مركز وفروع في الرياض.

ولفت إلى أن المستشفى الجديدة تأخذ من سنتين إلى 3 سنوات لتحقق توازنا بين المصروفات والإيرادات، وستصل مستشفى الرياض إلى مرحلة التوازن في فترة أقصر نظراً لسرعة النمو في المدينة، وستصل إلى الربحية بنهاية 2024 أو بداية 2025.

وأوضح أن متوسط الوصول إلى مرحلة التوازن سنتين إلى 3 سنوات، وتختلف من موقع جغرافي إلى آخر ومن مجموعة طبية إلى أخرى.

وقال فقيه، إن ربحية المجموعة مرتفعة وبلغت 410 مليون ريال في 2023، لكن مع استبعاد تأثير التوسع في الرياض تنخفض الأرباح إلى 227 مليون ريال، حيث يحدث عادة انخفاضاً في أرباح المستشفيات الجديدة ثم زيادتها لاحقاً.

وأضاف أن المجموعة تمتلك قصة نمو كبيرة، وستعود إلى نمو الأرباح بنهاية 2024 وبداية من 2025 مع نمو الأرباح من المشاريع في الرياض.

وقال الدكتور مازن سليمان فقيه، الدكتور مازن سليمان فقيه، إن تكلفة خطة التوسعات تبلغ 3 مليارات ريال وتنتهي في 2028.

وأضاف أنه سيتم تمويلها عبر 3 طرق هي جزء من متحصلات الطرح والقروض والإيرادات.

يذكر أن المجموعة لديها 4 مستشفيات و5 مراكز طبية لكنها تنوي التوسع لتصبح 7 مستشفيات و9 مراكز طبية في 2028.

وأعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، السعودية نشرة الإصدار الخاصة بطرح 49.8 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية "تداول".

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار 30 مليون سهم جديد يمثلون 12.93% من رأس مال الشركة بعد الطرح، من المتوقع أن يمثل الطرح 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.