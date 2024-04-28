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تم تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي والذي يأتي لتعزيز الحركة الجوية في المنطقة واستيعاب الطلب المتزايد في الجانب السياحي.

وتم تجهيز المطار بصالتين دوليتين بمساحة إجمالية 2,660 مترا مربعا مشمولة بميزانين، بالإضافة إلى 10 بوابات للمغادرة والقدوم الداخلي والدولي، وتجاوزت المساحات الإجمالية للمشروع 58 ألف متر مربع من تطوير وتوسعة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي المسافرين عبر المطار إلى مليون مسافر خلال عام، مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل حركة الطيران، باعتبار ذلك عنصر جذب للناقل الجوي.

وفي هذا الإطار، يقول محمد الملحم - رئيس لجنة السياحة والترفيه في غرفة الأحساء ومستثمر في القطاع السياحي - إن الأهمية تعتبر كبيرة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.

وأضاف الملحم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن من ضمن الخطة الموجودة هو استهداف العديد من شركات الطيران المحلية والدولية في الفترة القادمة.

وأشار الملحم إلى أن الموقع الاستراتيجي للمطار يخدمه (بشكل إيجابي) حيث إن الموقع يعتبر قريبا من النطاق العمراني. كما أوضح أن عملية التوسعة لم تكن فقط من ناحية المباني والمساحات حيث تم مراعاة الهوية المعمارية والعوامل اللوجستية.

يعتبر مطار الأحساء الدولي ضمن أقدم المطارات في السعودية، ويعتبر حاليا ثاني مطار دولي في المنطقة الشرقية، حيث يملك ميزات استراتيجية نظير ما تمتلكه الأحساء من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية، ونظراً لوقوع الأحساء كبوابة لدول الخليج، قد يمنح المطار ميزات إستراتيجية واقتصادية قوية كفيلة ليزاحم بها أفضل المطارات في المملكة.

اشتملت أعمال تطوير مطار الأحساء الدولي على توسعة صالات المسافرين، ورفع الطاقة التشغيلية لمنصات إنهاء إجراءات السفر إلى 12 منصة للرحلات الدولية والداخلية بنسبة تزيد عن 40%، بالإضافة إلى زيادة عدد منصات الجوازات بنسبة 100% لكي تصل إلى 16 منصة للقدوم والمغادرة، وشملت مواقف السيارات طويلة الأمد والتي تتسع اليوم لأكثر من 400 سيارة وبمساحة تزيد عن 18 ألف متر مربع.

كما يعيش المطار اليوم قفزة كبيرة في الطاقة الاستيعابية بعد أعمال التوسعة من 400 ألف مسافر إلى مليون مسافر، كما جاء كل هذا العمل والإنجاز المشهود اليوم في مطار الأحساء الدولي عبر أكثر من مليون ساعة عمل آمنة (من دون حوادث) أثناء عمليات الإنشاء والتشييد.