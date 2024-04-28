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توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش فعاليات في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، نمو اقتصاد الإمارات بين 4% إلى 5% في الربع الأول 2024.

وأضاف المري أن هذا النمو يأتي رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد في المنطقة وفي العالم بصورة عامة، نظراً للتطورات الجيوسياسية.

وأكد أن الإمارات تستهدف وصول الاقتصاد غير النفطي إلى 80% من الناتج المحلي، وقال "نستهدف 450 مليون درهم من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة خلال 7 سنوات".

ولفت إلى أن معدل إشغال الفنادق وصل إلى 75% الصيف الماضي.

وأضاف المري أن هذا النمو يأتي رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد في المنطقة وفي العالم بصورة عامة، نظراً للتطورات الجيوسياسية.

وشدد على أن الإمارات وضعت استراتيجية، لنمو القطاع الخاص من أجل التغلب على المشكلات التي يعاني منها.

وأكد المري أن التجارة وصلت لأرقام قياسية، وكذلك القطاع السياحي، حيث صعد خلال عام من 9.8% إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن القطاع غير النفطي تجاوز حاجز 73% من الناتج الإجمالي المحلي لأول مرة في تاريخ الدولة، وهناك خطة لنمو واستدامة هذا القطاع، وقد حقق نمواً العام الماضي بنحو 5%.