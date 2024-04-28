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قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في مقابلة خاصة مع "العربية Business"، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إن عدد السياح في السعودية نما بنسبة 10% في الربع الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم 17%.

وأكد الخطيب في المقابلة على هامس مشاركته، اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن المملكة حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل مبكر.

وأضاف أن السياحة الداخلية في السعودية وصلت إلى 77 مليون زيارة في 2023.

وقال "27 مليون زائر من الخارج أنفقوا 150 مليار ريال في العام الماضي، ونستهدف 110 ملايين زيارة هذا العام و150 مليون زيارة في 2030".

قال الوزير إن السياحة العالمية سجلت أعلى رقم في تاريخها عام 2019 حيث وصلت 1.6 مليار سائح حول العالم وانخفضا إلى 400 مليون سائح عام 2022 بسبب جائحة كورونا ثم بدأ التعافي من الأزمة ليرتفع عدد السائحين على مستوى العالم إلى 1.3 مليار سائح بنهاية العام الماضي.

وأضاف أن السعودية نمت بنسبة 56% العام الماضي بأعلى من المعدل العالمي.

وذكر أن العام الجاري يشهد العديد من التحديات لسوق السياحة العالمية من أهمها المخاطر الجيوسياسية- لكن المملكة بعيدة عن تلك المخاطر التى حدثت خلال الأشهر الماضية، والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وتوقع تأخير تخفيضها من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نتيجة ارتفاع التضخم، وربما يؤثر هذان العاملان على سوق السفر في العالم بالرغم من توقعات منظمة السياحة العالمية من عودة سوق السفر إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال إن المملكة حققت العام الماضي أهدافها المعلنة في استراتيجية السياحة الوطنية والتى كانت تستهدف 100 مليون سائح بحلول عام 2030، وتحقق الهدف قبل موعده بسبع سنوات.

وأوضح أن رقم 100 مليون سائح المستهدف الذي تحقق ينقسم إلى السياحة الداخلية، حيث إن المملكة مساحتها كبيرة ومترامية الأطراف والناس يتنقلون من مدينة لأخرى ووصل عدد السائحين الداخليين إلى 77 مليون سائح وهذا رقم تاريخي العام الماضي، فيما بلغت السياحة الخارجية 27 مليون سائح وكان رقما تاريخيا أيضا وأنفقوا أكثر من 150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي.

وبلغ الإنفاق على السياحة الداخلية والخارجية في السعودية العام الماضي 250 مليار ريال وفق وزير السياحة.

وأشار إلى أن السياحة الدينية كانت تسيطر على نسبة 90% تقريبا من السياحة الوافدة إلى السعودية عام 2019، وانخفض هذا الرقم إلى نحو 50% العام الماضي نتيجة زيادة السياحة لأغراض أخرى.

وذكر أن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 110 ملايين سائح بنهاية العام الجاري و150 مليون بحلول عام 2030.

وقال إن المملكة سوف تفتح مشاريع جديدة خلال العام الجاري منها في البحر الأحمر ونيوم حيث ستفتح جزيرة سندالة بجانب افتتاح أجزاء من مشوع الدرعية ومن ثم المناطق التى يمكن أن يزورها السائح سواء الداخلي أو الخارجي ستزيد في الفترة المقبلة.

وأكد تنوع المناطق التى تشهد زيارات بالمملكة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والعلا والبحر الأحمر.

وذكر أنه على مستوى السياحة غير الدينية فإن الصين تأتي في مقدمة الدول المصدرة للسائحين إلى السعودية ثم بريطانيا ثم ألمانيا.