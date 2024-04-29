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قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، إن الوكالة فخورة بالشراكة مع المنتدى الاقتصاد العالمي بإطلاق "مركز مستقبل الفضاء" في العاصمة السعودية الرياض، خاصة أن المركز يشكل منصة دولية للنقاش بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبين الأكاديمين والعلماء حول مستقبل اقتصاد الفضاء.

وأكدالتميمي في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض، أن المركز يعتبر حدثاً تاريخياً وهو الأول من نوعه من حيث إنه يجمع هذه الأطراف تحت سقف واحد هنا باستضافة من العاصمة الرياض.

وقال التميمي "سيتم توفير منصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع".

وكشف عن أهداف مركز مستقبل الفضاء بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد التميمي أن من بين تلك الأهداف وضع الأطر لخلق الاستدامة والمسؤولية في اقتصاديات الفضاء بالمستقبل، مشيرا إلى أن من بين القضايا التي يركز عليها كثيرون في القطاع الخاص هي مشاركتهم في صناعة سياسات وتنظيمات اقتصاد الفضاء، وهذه من الأشياء التي يتم العمل عليها في المركز.

وأكد التميمي أن اهتمام السعودية باقتصاد الفضاء نابع من أهمية هذا الاقتصاد الذي يشكل مجموعه عالمياً نحو 630 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو سنويا بنحو 9% حتى يصل إلى تريليوني دولار في عام 2035.

واعتبر أن هذا القطاع لن يكون تأثيره محدوداً على الاقصاد العالمي ككل، بل ستجاوز ذلك إلى التأثير على الاقتصاديات القطاعية، مثل الزراعة، والنقل وغيرها، وحتى حماية الكوكب.

وتابع: رؤية المملكة 2030 تركز على القضايا الاستراتيجية ذات العائد، ومنها قطاع الفضاء، وهناك طبعاً، حراك بين الصناديق الاستثمارية للدخول إلى قطاع الفضاء خلال السنوات الأربع الأخيرة، ونشهد زيادة سنوية بنحو 30% في الإنفاق على القطاع، ناتجة عن مجموعة من المحددات من بينها سهولة الولوج إلى الفضاء، حيث انخفضت تكلفة الإطلاق بنحو عشرة أضعاف خلال العشرين سنة الماضية، كما تراجعت تكلفة الأقمار الصناعية بنحو 70%.

وضاف التميمي، أن المركز لا يُعنى فقط باقتصاديات الفضاء، بل يهتم أيضا بالاكتشافات العلمية، وترأسه مشاعل الشميمري من السعودية، وسيكون نقطة انطلاق تتشارك فيها السعودية مع المجتمع الدولي في صناعة مستقبل الفضاء.

وفي وقت سابق من اليوم وقعت المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية، اليوم، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة، حيث سيدعم المركز الذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة جيريمي يورجنز، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحه، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده.

وتسعى "وكالة الفضاء السعودية" من خلال "مركز مستقبل الفضاء" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"؛ وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.