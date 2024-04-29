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قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، خالد عباس، إنه تم تأسيس شركة مساهمة بالشراكة مع "أتوس" الفرنسية برأسمال 250 مليون جنيه لإدارة وتشغيل الخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس في تصريح خاص لـ"العربية Business"، أن مجلس إدارة الشركة الجديدة ينوي رفع قيمة رأس المال في أول اجتماع، وذلك بمجرد الانتهاء من إجراءات الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بإنشاء الشركة.

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ومن جانبه، كشف أحمد الحراني، المدير العام لشركة أتوس مصر ورئيس GDC أفريقيا، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمتلك نسبة حاكمة 51% من الشركة المساهمة، بينما تمتلك أتوس 49% من أسهم الشركة.

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة أتوس العالمية اتفاقية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة في 6 مارس 2024.

وأضاف الحراني أن الغرض من الشركة التي سيتم إنشاءها هي إدارة كل العمليات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والحلول الذكية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الحراني إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة الجديدة خلال شهر إبريل الجاري، موضحا أنه من المقرر مناقشة وتحديد نسب أرباح كل شركة من الشركتين المساهمتين خلال أول اجتماع للمجلس الجديد.

وأكد الحراني أن "أتوس" ستستخدم الأرباح لتوسيع قاعدة عملها في مصر.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح المقر الجديد للحكم بدلا من وسط القاهرة وذلك يوم 2 أبريل الجاري.

وبحسب عباس، تطمح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تحقيق أرباح تتجاوز 30 مليار جنيه قبل احتساب الضرائب بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 26.5 مليار جنيه في 2023، بينما حققت أرباحا تراكمية تتراوح بين 55 و60 مليار جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة.