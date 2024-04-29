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قال رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الدكتور حاتم الورداني، إن الشركة بدأت العام الماضي تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار في مصر، لزيادة نسبة تصنيعها المحلي من 60% إلى 80% بحلول عام 2027.

أضاف الورداني لـ "العربية Business" أن "أسترازينيكا مصر" تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية في مصر إلى 900 مليون قرص سنوياً بعد اكتمال خطة إضافة خطوط الإنتاج الجديدة.

"أول إنتاج للشركة من خطوط الإنتاج الجديدة سيكون عام 2027.. بدأنا حالياً شراء بعض المعدات وسنقوم باستكمال عمليات الشراء خلال الفترة المقبلة"، بحسب الورداني.

وأشار رئيس أسترازينيكا مصر إلى أن استثمارات شركته توجّه لشقين، الأول لزيادة التصنيع المحلي وتوطين صناعة الدواء في مصر، والثاني لمختلف الشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها في القطاع الصحي في مصر، والتي تشمل المبادرات التي تشارك فيها مثل مبادرة "معاً لبر الأمان" والتي تستهدف الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وذكر الورداني أن شركته التي تعمل في السوق المصرية منذ نحو 60 عاماً استثمرت ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار في القطاع الطبي المصري آخر 4 سنوات.

على جانب آخر، أشار رئيس أسترازينيكا إلى دراسة شركته فرص المشاركة في مشروع المخازن الاستراتيجية التي تستهدف الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "الأمر في طور الدراسة والتقييم.. المخازن الاستراتيجية معروفة لنا كإحدى المشروعات الاستراتيجية المنفذة في القطاع الصحي المصري.. هي فرصة ممكن تكون جيدة لنا في المستقبل لكن بشكل عام ما زالت تخضع للدراسة والتقييم ولا ووقت محدد لدينا لحسم موقفنا من المساهمة فيها".

وفي يونيو الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "هيئة التسليح للقوات المسلحة" نيابة عن "شركة المخازن الاستراتيجية"، وتحالف "أوراسكوم وايتز"، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

تستهدف المخازن الـ6 ط تحقيق توزيع عادل متكافئ للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع محافظات مصر، بجانب إنشاء نظام لوجستي متكامل يبدأ من استلام الأدوية -بما في ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية- ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن، حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية، يونيو الماضي.