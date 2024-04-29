حصري "إنفستكورب" لـ"العربية Business": نركز على الاستثمار في السعودية والإمارات والبحرين
قال: استثمرنا نحو ملياري دولار في قطاعات الملكية الخاصة
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قال الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب، حازم بن قاسم، إن الشركة تدير أصولا تتجاوز 50 مليار دولار، مؤكدا قدرة وإمكانية "إنفستكورب" على زيادة استثماراتها في قطاعات عدة على رأسها البنية التحتية.
وأضاف بن قاسم في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن إنفستكورب لديها خبرة تتجاوز 40 عاما في الاستثمارات البديلة.
وتابع: "قمنا بالتركيز منذ عام 2007 على الاستثمار في الدول الخليجية"، ونركز بشكل كبير على الاستثمار في السعودية والإمارات والبحرين.
وقال: "استثمرنا نحو ملياري دولار في قطاعات الملكية الخاصة".
وأعلنت إنفستكورب" عن جولة استثمارية بقيمة 130 مليون دولار في شركة "سلّة"، وأطلقت صندوقا بمليار دولار للاستثمار في الخليج والصين.
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