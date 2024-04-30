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قال مسؤول حكومي إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الرقمية بنسبة 30% بنهاية العام الجاري لتتجاوز 8 مليارات دولار في مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف المسؤول في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لـ "العربية Business"، أن النمو في صادرات مصر الرقمية خلال العام الجاري يستند إلى مؤشرات قوية لزيادة صادرات خدمات التعهيد، والتى تطمح الهيئة لوصول صادراتها إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2023.

وتابع " ستحافظ صادرات التعهيد على معدل نمو مرتفع يتجاوز 50% خلال العام الجاري لتتجاوز حصتها 68% من إجمالي الصادرات الرقمية المصرية في مقابل حصة اقتربت من 60% خلال العام ".

وقال إن نمو صادرات التعهيد يرجع إلى سياسة الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بالعمل على جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات في مصر، إذ أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء 85 مركزتعهيد.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصا قوية في تصدير البرامج المدمجة تشمل برامج إلكترونية تتعلق بالسيارات والأجهزة الكهربية المختلفة وهى أعلى خدمات التعهيد سعرا ويستطيع المبرمج الواحد تحقيق دخل سنوي منها يتراوح بين 100 إلى 300 ألف دولار سنويا.

وارتفع عدد العاملين في التعهيد مصر من 105 آلاف متخصص في نهاية 2022 إلى 130 ألف متخصص بنهاية العام 2023، بزيادة تبلغ 24%، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يوم الأحد الماضي، بطريق العين السخنة، الأسر المصرية بضرورة تعلم الأبناء للبرمجيات قائلا "بوصلة المصريين يجب أن تتجه لتعليم أبنائهم العمل بقطاعات الاتصالات والبرمجيات".

وسجلت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نموا طفيفا بنسبة 2.1% لتصل إلى 35.631 مليار دولار، وتطمح الحكومة لزيادتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 20 و25%.