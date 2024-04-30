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كشف نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة MENA في شركة أدوية الحكمة، مازن دروزة، أن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 400 مليون ريال في السوق السعودية على مدار الأربعة أعوام المقبلة لإنشاء عدة مصانع.

وقال دروزة، في مقابلة خاصة مع "العربية Business" على هامش جلسات المنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض، إن السوق السعودية تعتبر من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، وتعتبر ثاني أكبر سوق بالنسبة للشركة بعد السوق الأميركية، ونطمح لتوسيع استثماراتنا فيه.

وأضاف أن "أدوية الحكمة" تعتبر الشركة الأولى في السوق من ناحية حجم السوق الدوائي ولدينا طموح للنمو بالدخول في استثمارات جديدة تتمثل في المحاقين الطبية والأدوية طويلة الأجل.

وقال مازن دروزة، إن مناخ الاستثمار في السعودية جيد، وتعتبر أحد أكثر الدول التي تشجع الاستثمار ويوجد تعاون وثيق بين وزارتي الصحة والاستثمار ونحن على تعاون وثيق معهم وتقدم المملكة حوافز استثمارية كثيرة، لافتاً إلى استثمار "أدوية الحكمة" في السعودية منذ 20 سنة.

وذكر أن "أدوية الحكمة" ستستثمر 400 مليون ريال في السوق السعودية خلال 4 أعوام مقبلة لإنشاء تجمع صناعي لتغطية كافة الأدوية التي تحتاج إليها السوق السعودية والمنطقة العربية وستكون السعودية محطة لنا للتصدير.

وقال إن الشركة اجتازت اختبار هيئة الدواء الأميركية للتصدير إلى الولايات المتحدة، ونصدر من السعودية إلى الولايات المتحدة كأول شركة في المنطقة تصدر إلى أميركا.