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قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر إن البنك يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام الجاري 2024.

وقال الجاسر في مقابلة مع العربية Business" أن جزءا من الصكوك المزمع إصدارها هذا العام ستكون خضراء، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عامل فعال في الأسواق المالية، وسوف يستمر البنك في تطوير آليات التمويل الإسلامي لمساعدة الدول و لتمويل عملياته المتزايدة في الدول الأعضاء.

واحتفلت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم في العاصمة السعودية الرياض محل تأسيس بمرور 50 عاما على انطلاق أعمال البنك الذي يضم في عضويته 57 دولة.

وذكر الجاسر أن البنك خلال الفترة الماضية منذ تأسيسه قدم تمويلات لنحو 12 ألف مشروع بقيمة 182 مليار دولار بجانب النشاطات الخيرية الأخرى التى قام بها بالتعاون مع مؤسسات عالمية في المنطقة وخارجها.

وأشار إلى أن أهم أولويات البنك خلال الفترة المقبلة هي زيادة التمويلات التي يمكن أن يقدمها، لأن الدول الأعضاء تمر بمرحلة تنموية هامة جدا و في بعضها صعبة جدا أيضا أي تحتاج إلى زيادة التمويل لإنعاش اقتصاداتها ولتحقيق طموحاتها و سكانها خاصة في مجال التنمية البشرية والصحة والتعليم ومكافحة الفقر وفي مجالات التصنيع والتنويع الاقتصادي الذي يبني على البنية التحتية التي تجتذب الجزء الأكبر من تمويلات البنك.

وتابع "متفائلون في الفترة القادمة ونحن نضع أسس العمل للخمسين عاما المقبلة ولا يمكن أن يتم ذلك بدون دعم ومساعدة من تلك التي تحصل عليها مجموعة البنك الدولي من المملكة العربية السعودية وهي المساهم والداعم الأكبر والحاضن أيضا لهذه المؤسسة".

وأشار إلى أن التعاون قوي بين البنك والمملكة العربية السعودية منذ البداية وكان التركيز خلال الفترة الماضية على التعاون في مجال تقديم التمويلات والمساعدات للدول النامية لأن المملكة لديها صناديق كثيرة تقوم بهذا العمل.

وذكر أن البنك شارك في تمويل بعض المشاريع في السعودية مثل مصفاة رابغ و بعض مشاريع سابك عبر نافذته للقطاع الخاص.

وقال "نتطلع في المرحلة القادمة أيضا للمشاركة في بعض المشاريع وإن كان البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة بدأتها و اقترحتها ورعتها المملكة العربية السعودية لدعم الدول الأقل حظا في التنمية من الدول الإسلامية.

وذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعتمد إلى حد كبير على التمويل من الأسواق المالية حيث أصدر خلال 20 عاما مضت أكثر من 46 مليار دولار من إصدارات الصكوك منها 5 مليارات دولار صكوك خضراء ولذلك نحن في البنك الإسلامي للتنمية مبتكرون لهذا النوع من الصكوك والتى سنستمر في إصدارها.