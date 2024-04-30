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يترقب قطاع المقاولات في مصر الإعلان عن بدء المراحل التنفيذية لمشروع تنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي باعتباره فرصة كبيرة للقطاع توفر له حجم أعمال ضخما وسيولة مالية يتطلع إليها عدد كبير من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ريدكون للتعمير"، إن مشروع رأس الحكمة له تأثير إيجابي على كل القطاعات الاقتصادية المختلفة وسينعكس بالنمو على كافة الأنشطة الاستثمارية.

وأضاف عبدالله لـ"العربية Business"، أن بدء تنفيذ المشروع سينتج عنه حجم أعمال كبير تقوم به شركات المقاولات المصرية لفترات طويلة، وبالتالي تتاح لها مزيد من فرص النمو بجانب انتعاش صناعات أخرى.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يمثل حالياً 20% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تزيد تلك النسبة بمجرد بدء المشروع.

وأوضح أن الشركات المصرية لديها الخبرة والكفاءة لتقديم منتج مبتكر ومتميز، ويمكنها أن تنفذ المشروعات بجدارة وفي التوقيقات المحددة له.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتسلمت مصر من شركة أبوظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

زيادة احترافية الشركات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة المصرية محمد محلب، إن مشروع رأس الحكمة سينعش قطاع المقاولات المصري وسيرفع من مستوى أداء الشركات.

وأضاف في لـ"العربية Business"، أن المشروع سيحفز الشركات للعمل بشكل احترافي، لأن المنافسة بين الشركات ستكون مقصورة على مستوى جودة الأعمال و الاحترافية في التنفيذ مقارنة بالشركات الكبرى في الخارج.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة سياك للمقاولات، أحمد عزمي، إن مشروع رأس الحكمة تأثيره ممتاز وإيجابي جداً على قطاع المقاولات المصري، لأن المشروع يمثل نقطة هامة وفارقة بالنسبة لشركات المقاولات وسيتيح حجم أعمال كبير لمقاولي السوق المصري المتميزين.

تشغيل قطاعات أخرى

بينما أكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، محمد سامى سعد، أن قطاع المقاولات المصري سينشط بشكل كبير ومعه قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع المقاولات البالغة نحو 80 صناعة أخرى متنوعة مثل قطاع الآلات والمعدات، ومواد البناء والتشطيبات والوجهات وغيرها، فضلا عن تشغيل عمالة كبيرة.

وأضاف لـ"العربية Business" أنه مع تشغيل شركات المقاولات سيزيد أيضاً حجم الإستيراد من المواد الخام التي ليس لها مثيل محلي وكذلك الأجهزة والآلات والمعدات.

وأشار أن المشروع سيعزز محافظ الشركات بمزيد من عقود أعمال المقاولات تحقق الاستدامة لنشاطاتها، و تخفف ما يعانيه قطاع المقاولات من أزمة في السيولة نظرا لسرعة تأثره بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة.

فرصة لتسجيل الشركات

ويرى الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، هشام يسري، أنه بمجرد تشغيل المشروع ستتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، المسجلة في الاتحاد وعددها 16 ألف شركة، للنمو وزيادة حجم أعمالها.

وأضاف لـ"العربية Business"، أن شركات المقاولات غير المسجلة بالاتحاد سيكون لديها الفرصة أيضاً في التسجيل لكي يتسنى لها المشاركة في النهضة العمرانية الشاملة التى ستتم في مدينة رأس الحكمة.

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر.

الموافقة على 3 مشروعات كبرى بالمنطقة

وقبل أيام وافق مجلس الوزراء المصري على 3 مشروعات كبرى في منطقة رأس الإنشاء منطقة حرة خاصة وأخرى استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بمخطط تنمية وتطوير المدينة الواقعة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

كما تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة أو ما يطلق عليها الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

وأضاف البيان أن القرارات شملت أيضا الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.