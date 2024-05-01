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حصري "بن داود للاستثمار" للعربية: 2.5 مليار ريال قيمة استثمار "القمة للضيافة" بفندق في جدة

"القمة للضيافة" تقوم ببناء 7 فنادق سيتم إنجازها في 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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قال عبد الرزاق بن داود رئيس مجلس إدارة بن داود التجارية للاستثمار، إن مشروع فندق جي دبليو ماريوت في جدة تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.5 مليار ريال، وسيكون مملوكا بالكامل لشركة "قمة للضيافة" التابعة لـ"بن داود التجارية".

أضاف دواد في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة بصدد بناء 7 فنادق في مكة المكرمة سيم الانتهاء من بنائها خلال 3 سنوات وفندق آخر بالمدينة المنورة سيتم اكتمال إنشائه خلال 5 سنوات.

وأشار إلى إنشاء فندق آخر في مدينة جدة خلال الخمس سنوات القادمة.

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وتابع: "القمة للضيافة تبحث التوسع والتطور لبناء الفنادق بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية".

وأوضح أنه ليس هناك نية لاستحواذ "بن داود القابضة" على "القمة للضيافة"، وفي المستقبل القريب سوف نتخذ القرار المناسب حسب وضع السوق بالنسبة للإدراج.

وأعلنت شركة القمة للضيافة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة بن داود للتجارة وشركة ماريوت العالمية عن توقيع اتفاقية لإطلاق علامة جي دبليو ماريوت في جدة.

وتعتبر الاتفاقية إحدى خطوات التوسع التي تقوم بها الشركة لافتتاح عدة فنادق في مناطق مختلفة من السعودية، مستفيدة من طفرة قطاع الضيافة، وارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة.

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