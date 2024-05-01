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حصري "سوق دبي المالي" للعربية: 35 مليار درهم جذبتها السوق من 8 طروحات

إطلاق أول منصة في المنطقة للاكتتابات الخاصة الأولية "أرينا"

دبي - العربية.نت
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قال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إن إطلاق أول منصة في المنطقة للاكتتابات الخاصة الأولية "أرينا"، من شأنها تقديم عدة مزايا للشركات، أبرزها زيادة رأس المال بتكلفة أقل بكثير من الطرح العام الأولي.

وأضاف علي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك رغبة بالاستثمار في السوق بشكل ملموس.

وذكر أن "أرينا" تقدم عروض اكتتابات خاصة بديلة عن الاكتتابات العامة، كما تتيح خيارات زيادة رأس المال بتكلفة أقل من الطرح العام الأولي.

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وأضاف "نتواصل مع فئات كثيرة من الشركات لمناقشة الفرص التي تتيحها منصة أرينا".

وأشار إلى أن سوق دبي المالي جذبت اكتتابات بقيمة 35 مليار درهم من 8 طروحات.

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