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قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي، إن الربع الأول شهد حركة أقل لدى "طيران الجزيرة"، وتزامن ذلك مع شهر رمضان.

وأضاف بودي في مقابلة مع "العربية Business"، أنه رغم ذلك كان السبب الأساسي للخسارة هو تقلبات العملة، بالأخص الجنيه المصري.

وأشار إلى أن هذه الخسارة دفعت مجلس الإدارة إلى أخذ مخصص كامل.

وأوضح أن التأثير كان بسبب الجنيه المصري الذي تسبب في خسارة بقيمة 2.5 مليون دينار عند تحويل العملة المصرية.

وكشف أن سوق مصر كبيرة وأساسية لـ"طيران الجزيرة"ومستمرون في العمل هناك، و"نتفهم الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري".

وكشف عن زيادة أسطول الشركة من حوالي 19 طائرة بالربع الأول 2023 إلى 23 طائرة في هذا الربع.

وأوضح أن "طيران الجزيرة" تستهدف مواكبة شركات الطيران في المنطقة، وتوزع أسطولها حتى تصل إلى 50 طائرة في الخمسة سنوات القادمة.

وبين أن ذروة عمل شركات الطيران يكون في الصيف، وتتحقق نحو 90% من الربحية خلال هذا الموسم، مضيفا: "تجهزنا لذلك ورفعنا عدد أسطول الطائرات".

وتكبدت شركة طيران الجزيرة الكويتية، خسارة صافية 2.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بشكل رئيسي بخسائر في أسعار صرف العملات الأجنبية بقيمة 2.5 مليون دينار.

وأضافت الشركة أنها حققت إجمالي إيرادات بقيمة 46.4 مليون دينار في تلك الفترة مقارنة مع 48.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الركاب الذين نقلتهم خلال الفترة ارتفع 4.2% على أساس سنوي، إلى 1.2 مليون راكب.