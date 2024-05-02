"الخليج للاستثمار الإسلامي" للعربية: خطة طموحة لتطوير مستودعات لوجيستية بالسعودية

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قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي " GII" ، محمد منصور الحسن، إن الشركة ضمن نموذج عملها لديها وقت معين للتخارج من بعض الاستثمارات، وتخارجها من حصة كبيرة لمنصة عقارات لوجيستية لصالحة مجموعة بروكفيلد الكندية يأتي في نفس المدة الزمنية التي وعدت الشركة مساهميها بالتخارج من الاستثمار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة لم تتخارج تماما من منصة المستودعات عالية الجودة التابعة لها في دبي مشيرا إلى استمرار الشركة في التعاون مع شركة "بروكفيلد" لإيجاد فرص أخرى بحكم ما حققته شركة الخليج للاستثمار الإسلامي من إنجازات و ما اكتسبته من خبرات في هذا المجال بدأت منذ عام 2017.

وقال "دخلنا سوق المستودعات بتطوير تقريبا مليون قدم مربعة في دورتموند بألمانيا ومن بعدها كان لدينا حافز للتطوير في دبي، وتم بناء منصة للمستودعات ومن ثم جذبنا شراكات كبيرة مثل بروكفيلد".

وأكد أن الخليج للاستثمار الإسلامي "GII " تخطط للتوسع في نطاق دول الخليج و تستهدف الإعلان عن صندوق في مجال المستودعات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية في القريب العاجل.

وتابع "منذ عامين نجري محادثات مع مشغلي المستودعات اللوجيستية الذين يرغبون في التوسع بالمملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط و بحكم تواجد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بعد فتح مكتب في الرياض توجد نية كبيرة وطموحة لتطوير مستودعات لوجيستية وسنعلن عنها خلال وقت قريب بشكل منظم مع الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في المستودعات يختلف وفق أنواعها فعند شراء أرض وتطويرها وبنائها يكون العائد أكبر ليتراوح بين 11 و15% بينما في بعض الفرص تكون المنشآت قائمة ويتراوح العائد على الاستثمار فيها بين8 و10%.

وذكر أن الطلب ارتفع بشكل كبير على المستودعات في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس الأخيرة.