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قال عضو مجلس إدارة "المجموعة العربية الكويتية" والمدير التنفيذي لشركة "بيت الاستثمار العربي"، الذراع العقارية للمجموعة، طارق عيد، إن الشركة ستطلق مشروعا سكنيا فندقيا غرب القاهرة باستثمارات 200 مليون دولار، وهو أول مشروع استثماري عقاري فندقي لها بمصر.

وأضاف عيد في مقابلة لـ"العربية Business" أنه من المخطط بدء إنشاءات المشروع بنهاية العام الجاري، وسيتضمن 450 وحدة فندقية فاخرة بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تضم علامات تجارية عالمية تدخل مصر لأول مرة، موضحاً أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركات إدارة فنادق عالمية لإدارة المشروع وتشغيله.

وأوضح أن الشركة ستحتفظ بنحو 40% من المشروع ويتضمن فندق و الوحدات التجارية وستقوم بإدارته وتشغيله وجذب أكبر العلامات التجارية العالمية له.

وأكد أن الشركة تستهدف التوسع في سوق الاستثمار الفندقي الفاخر لأنه يدر عائدا قويا، وأيضاً لحاجة السوق المصرية لمزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في التدفقات السياحية خلال السنوات المقبلة.

وأشار أن الشركة تستعد لطرح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهرين وتسويقها بالكامل خارج مصر، وتم التعاقد مع مكتب الغنيمي، وهو مكتب استشاري هندسي مصري فرنسي لديه سابقة أعمال في تصميم أكبر فنادق في العالم، لإعداد تصميمات المشروع ويجري الانتهاء منها.

وأضاف أن الشركة اتجهت للاستثمار بقوة في قطاع السياحة المصري وتستهدف ضخ استثمارات مبدئية تصل نحو ملياري جنيه خلال عام 2024 للاستحواذ على فنادق وتطوير خدمات الضيافة في مناطق ساحلية مختلفة.

ولفت أن الشركة استحوذت على فندق بمدينة شرم الشيخ ويجري تطويره وجذب علامة تجارية له في منطقة مميزة، ومن المخطط افتتاحه أوائل عام 2025. كما استحوذت الشركة على قطعة أرض أخرى على مساحة 5000 متر في شرم الشيخ لتكون منطقة تجارية رئيسية وتعمل على إنجاز تصميماتها ومن المخطط بدء الإنشاءات مطلع عام 2025.

مفاوضات للاستحواذ على فندقين

وكشف عن مفاوضات تجريها الشركة حالياً للاستحواذ على فندقين آخرين في شرم الشيخ خلال العام المقبل، مدفوعة بانتعاش السوق السياحية ونجاح مصر في جذب 15 مليون سائح خلال العام الماضي، مع استهداف 30 مليون سائح خلال 5 سنوات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، فالشركة تزرع 800 فدان بمنطقة العياط وتصدر نحو 70% من المحصول بإجمالي 400 ألف طن من البصل والثوم والبطاطس إلى المملكة العربية السعودية، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وتستهدف الاستحواذ على أكثر من 7000 فدان خلال خمس سنوات بتكلفة استثمارية للاستزراع والمرافق بنحو 2.1 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الزراعية، بحسب عيد.

خطة لدخول السوق السعودية

كشف عيد أن الشركة تخطط للاستثمار في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة في القطاعين الفندقي والزراعي، وتعمل على فتح فرع لها بالمملكة باعتبارها بوابة الخليج.

وذكر أن الشركة تستهدف المشاركة في مشروع رأس الحكمة فور إنشاء الشركة المطورة له.

والمجموعة العربية الكويتية هي شركة استثمارية أُنشئت في الكويت من خلال مجموعة من رجال الأعمال الكويتين والمصريين، وتمتلك أنشطة استثمارية مختلفة في الكويت في النشاط الزراعي والسكني العقاري، بالإضافة إلى مشروعات في قطر، وأبوظبي، والبوسنة، ومشروعات أخرى سكنية فندقية في تركيا.

وبدأت المجموعة أعمالها في السوق المصرية عام 2017 في حزمة الاستثمار الخليجي الذي دخل مصر بشكل مباشر، وتم التعامل مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية على أرض استثمارية للاستصلاح في منطقة العياط بمساحة 8 آلاف فدان، وتم البدء بزراعة 800 فدان.