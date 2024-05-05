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قال الرئيس التنفيذي التصنيع الوطنية فواز الفواز، إن الصيانة المجدولة أحد أسباب الخسائر في الربع الأول 2024، فيما كان هناك تأثير محدود لرفع أسعار اللقيم على النتائج.

وأضاف الفواز في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة تتوقع تحسنا تدريجيا لأسعار المنتجات في الأرباع المقبلة.

وتكبدت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" السعودية، خسائر بـ 72.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 82.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها في الربع الأول من 2024 تراجعت بنسبة 14.32% إلى 761.4 مليون ريال مقابل 888.7 مليون ريال في الربع الموازي من عام 2023 وعزت سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات.

وأوضحت أن سبب تكبد صافي خسارة في الربع الأول من العام الجاري يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض أسعار البيع لبعض المنتجات، مما أدى الى انخفاض الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وتأثرت الشركة في الربع الأول بانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل.

وقالت "التصنيع" إنه قابل ذلك جزئياً انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول خلال هذا الربع.