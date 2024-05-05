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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية – "الدواء"، فهد الفراج، إن نمو أرباح الشركة بنسبة 25% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى سببين الأول هو نمو المبيعات من الفروع والمبيعات الإلكترونية والخدمات الصحية بنسبة 8%، ويوازي ذلك حوكمة جيدة جدا في إدارة التشغيل، حيث بلغت معدلات نمو التكاليف 3%.

وأضاف الفراج، في مقابلة مع "العربية Business"، أن ذلك عزز نمو إجمالي الربح التشغيلي ليصل إلى 130 مليون ريال، بجانب تقليل التكاليف التمويلية نتيجة تخفيض القروض.

وأوضح أن الصيدليات تمثل 96% من المبيعات، فيما تعتبر "الدواء" أكبر مزود للقطاع الخاص من الوصفات الطبية نتيجة الشراكة المميزة مع شركات التأمين والشراكة الاستراتيجية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد- "نوبكو".

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، إن 99.5% من مبيعاتنا في السعودية ونستهدف الأسواق المجاورة عبر مجموعة مميزة من المنتجات الخاصة ببدء توزيعها في تلك الأسواق.

وأضاف أن حصتنا السوقية في قطاع الدواء في السعودية بين 21 -23%، ومع نمو الشركة بأكثر من نمو القطاع فإنها تزيد الحصة السوقية تدريجيا.

ارتفعت أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، لتصل إلى 95 مليون ريال. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 84 مليون ريال.