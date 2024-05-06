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قال المتحدث باسم شركة أرويا كروز التابعة لشركة "كروز" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تركي قاري، إن الشركة أطلقت بداية العام الجاري وستبدأ أولى رحلاتها على متن سفينتها في ديسمبر المقبل وستنطلق من مدينة جدة خلال البحر الأحمر في مختلف الجهات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، إن أهم ما يميز أرويا كروز" هو استهدافها للسائح السعودي بالأساس ثم السائح العربي وسيكون كل شيء داخل السفينة ذا طابع عربي من ناحية المطاعم أو التسلية والترفيه وجميع الأشياء الموجودة في السفينة تراعي ذوق السائح العربي وهو ما يميز "أرويا كروز" عن أي سفينة رحلات بحرية عالمية أخرى.

وذكر أن المعايير التي ستقدمها الشركة في سفينتها ستكون أعلى من المستويات الطبيعية نظرا لتمثيلها للسعودية والدول العربية.

وقال إن "كروز" السعودية اشترت السفينة مقابل 350 مليون دولار تقريبا بداية عام 2023 وسبق استخدامها حيث تم إنتاجها قبل نحو 4 سنوات من شرائها، ويجري حاليا إعادة تجهيزها بشكل كامل لتناسب السائح السعودي والعربي.

وتخطط أرويا كروز لبناء سفينتين بالكامل بأيدى وصناعة سعودية حتى عام 2035 فتتضمن الخطة الأساسية للشركة وجود 3 سفن وفق "قاري".

وأشار إلى أن رحلات السفينة ستقسم إلى 3 مواسم، الأول والأساسي سيكون في البحر الأحمر وسيخدم السعودية وتنطلق الرحلة الأولي ستبدأ من ديسمبر المقبل إلى مدن مختلفة في مصر والأردن بين جدة وشرم الشيخ والعقبة لزيارة مدينة البتراء في الأردن.

أما في داخل السعودية فتكون الرحلات بين جدة كمنطلق رئيسي إلى ينبع أو جزيرة خاصة بالبحر الأحمر ستكون وجهة سياحية لرواد رحلات الكروز فقط.

وسيكون الموسم الثاني بالخليج العربي حيث تنطلق الرحلة من الدمام وتزور الدول الخليجية منا إمارات دبي وأبوظبي وتصل البحرين وقطر.

أما الموسم الثالث سيكون خلال موسم الصيف في البحر المتوسط وتنطلق الرحلة من إسطنبول.

وكشف قاري عن أسعار الرحلات حيث يبلغ السعر للفرد 558 ريالا يوميا شاملا جميع الفعاليات والخدمات المتاحة مثل المسابح والمسارح ووسائل التسلية والترفيه والوجبات الثلاث الرئيسية والمشروبات.

وأشار إلى وجود قسم لـ"VIP " ويضم 150 كابينة في السفينة أرويا كروز تختلف أسعارها لكنها تبدأ من 1200 ريال للشخص الواحد في اليوم وبجانب المميزات السابقة سيكون للأصحاب هذا القسم أجزاء خاصة بهم مثل مطعم ومسبح كما أنهم يستطيعون استخدام جميع المطاعم.