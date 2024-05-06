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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سقالة للرعاية الصحية، السعودية، ياسر الناغي، إن المجموعة تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل كافة مراحل سلسلة توريد المنتجات الصيدلانية في السعودية ومنطقه الخليج العربي عن طريق الاستثمار في أحدث المرافق اللوجستية، إلى جانب التوسع في التصنيع سواء الأدوية أو المستلزمات الطبية بالإضافة إلى المشاركة مع عدد من الشركات في الأبحاث العلمية الخاصة بالعديد من الأدوية الحيوية والحرص على تواجدها في السوق السعودية بأسرع وقت من أجل الارتقاء بالخدمات الدوائية المقدمة بأسعار مناسبة للمرضى.

وأضاف الناغي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحصة السوقية الحالية لشركة سقالة للرعاية الصحية في السعودية تفوق ملياري دولار، بنسبة تقارب 14% من إجمالى السوق المحلية فى مجال توزيع المستحضرات الطبية والصيدلانية.

تستحوذ السوق السعودية على أكثر من 30% من سوق الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى 52 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 7% في خلال 5 سنوات مقبلة، وفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة سقالة.

وبحسب الناغي، فإن من أسباب هذا النمو المتوقع، إقبال عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية على الاستثمار ونقل تكنولوجيا التصنيع والتوطين الكامل لتصنيع المنتجات داخل المملكة للتنافس على استحواذ حصص سوقية متنامية من سوق المملكة الواعد والأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

توترات البحر الأحمر

وبشأن تأثر تجارة وصناعة الأدوية في السعودية بالتوترات في البحر الأحمر، قال ياسر الناغي، إنه بالفعل كان هناك تأثير حيث تأخرت عمليات الشحن من شركات النقل البحري بالإضافة إلى شركات التأمين في البحر الأحمر مما أعطى الصناعة المحلية دور هام في تأمين الاحتياجات المحلية ويّذكر بأهمية زيادة المحتوى المحلي.

توطين الأدوية

تسعى "سقالة" إلى توطين قطاع الأدوية والارتقاء بالسلاسل المحلية لإنتاج الأدوية الحيوية، عبر ذراعها المتخصّصة في مجال التصنيع "ألفا فارما"، والتي قامت عقدت الكثير من الشراكات مع عدد من شركات الدواء متعددة الجنسيات والإقليمية لنقل التصنيع الكلي لمنتجاتها إلى المملكة، لا سيما الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة كما قامت الشركة باستثمارات للخروج بعدد كبير من المنتجات الخاصة بها عن طريق معاملها وأبحاثها، وفقا للرئيس التنفيذي للمجموعة.

الاستثمارات والتوسعات

وأضاف الناغي، أن شركة "سقالة للرعاية الصحية" تملك استثمارات مباشرة في شركات أدوية محلية، بما فيها "الفا فارما" و"ديف فارما" وبترجي فارما" في السعودية.

وبشأن خطط التوسع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سقالة، إن المجموعة تواصل سعيها لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في بيع وتوزيع منتجات الرعاية الصحية داخل المملكة وأسواق دول الخليج، عبر توسيع نطاق عملياتها لتشمل الإمارات والبحرين وقطر، وباقي دول الخليج العربي، كما تملك "سقالة للرعاية الصحية" استثمارات مباشرة في شركات أدوية محلية وإقليمية أخرى، بما فيها "جلفار" رأس الخيمة في دولة الإمارات وشركة "إيه يو جي" في مصر.

وبشأن فرص الاستحواذ أو الاندماج، قال الناغي، إن "سقالة" تسعى باستمرار إلى زيادة حصتها السوقية وتنويع أعمالها والمرتبطة بالقطاع الصحي سواء داخل أو خارج المملكة مثل المشاركة في شركه ديف فارما وألفا فارما في السعودية.

خطط الطرح

عن إمكانية الطرح والإدراج، قال ياسر الناغي، إنه في الوقت الحالي لا توجد خطط للإدراج لكنه مطروح فى المستقبل لتعزيز استقرار الخطط المستقبلية.

وفيما تنفذ مجموعة سقالة" مشروعا تجاريا مشترك مع شركة "عبدي إبراهيم" التركية، قال الناغي، إن حجم استثمارات المشروع تزيد على 180 مليون ريال خلال أول 5 سنوات، وسيتم استخدامها في مجالات مختلفة منها نقل تقنيات التصنيع والخدمات المقدمة من السوق المحلية وخلق وظائف متنوعة ونقل المعلومات العلمية والتعاون المستمر مع الهيئات والمستشفيات بالإضافة إلى الأبحاث العلمية وسيتم تمويل المشروع عن طريق ضخ أموال مباشرة من الطرفين في المراحل الأولى من المشروع.