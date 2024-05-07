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قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إن البورصة نحن على وشك الإعلان عن تطورات نظام التداول الجديد الذي يستهدف تعزيز الرقمنة بما يتوافق مع اتجاهات الدولة، حيث سيتم خلال أيام الإعلان عن نظام االتداول وفق أحدث التقنيات الموجودة في العالم.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع العربية "Business" إن البورصة تتطلع إلى الطروحات الكبيرة خلال الفترة القادمة وقال "فيما يتعلق بالقيد المؤقت لدينا 6 شركات تحت القيد 3 في الرئيسي و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي متنوعة بين قطاعات المقاولات والصناعات التحويلية، الخدمات المالية غير المصرفية، والمنتجات الزراعية".

كانت البورصة المصرية قد انتهت من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) حيث قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية بتطوير النظام الإلكترونى الخاص بأعمال شهادات الإيداع وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع.