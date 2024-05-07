رئيس "سابك" للعربية :عقد منتدى "بواو" بالرياض يعزز الشراكة بين السعودية والصين

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احتضنت مدينة الرياض المؤتمر الأول لمنتدى "بواو- BOAO " الآسيوي في السعودية بمشاركة آسيوية واسعة، و يقام استثنائيًا بالرياض ما يبرز الشراكة المتزايدة لشركة سابك مع الصين والدول الآسيوية.

وشهد المنتدى مشاركة 180 مندوبا آسيويا وأوروبيا، حيث ناقش المشاركون سبل تعاون الدول في مجال الطاقة ويضم المنتدى في عضويته أكثر من 25 دولة آسيوية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عبد الرحمن فقيه، لـ" العربية BUSINESS"على هامش المنتدى إن الشركة موجودة في مجلس إدارة "بواو" على مدى السنوات الماضية وكان لنا دور رئيسي في إبرازه .

أضاف أن عقد المنتدى في السعودية يعزز الشراكة بين السعودية والصين والدول الأسيوية المحيطة بها وما بين المملكة.

وأشار إلى ازدهار التجارة بين المملكة العربية السعودية والصين وتطورها، وأيضا الاستثمارات السعودية الموجودة في الصين أو الصينية في المملكة هي استثمارات كبيرة وخاصة في مجال البتروكيماويات والتى تعد سابك جزءا منها ولنا دور كبير في تنمية هذه الاستثمارات في البلدين.

وذكر أن سابك موجودة في السوق الصينية منذ أكثر من 40 عاما وفي السنوات الأخيرة أقامت شراكة مع شركة سينوبك الصينية العملاقة في تيانغين لإقامة واحد من أكبر مجمعات البتروكيماويات والعام الماضي احتفلنا بتدشن أكبر مصنع للبولي كربونيت ينتج أكثر من 300 ألف طن سنويا.

وفي يناير الماضي تم تدشين واحد من أكبر المجمعات البتروكيماوية في منطقة فوجيان وهو استثمار مشترك مع حكومتها بحدود 6.4 مليار دولار.