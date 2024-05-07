دقيقتان للقراءة

قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين في "أرامكو" زياد المرشد، إن الشركة أعلنت اليوم عن توزيعات أرباح تقدر بحوالي 116.5 مليار ريال، ما يشكل زيادة بحوالي 60%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماض.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه التوزيعات ستصرف خلال الشهر الحالي، وستصل إلى 466 مليار ريال في 2024، وهي تخضع لتقديرات وموافقة مجلس الإدارة.

وتابع: نسبة مديونيتنا سالب 3.8%، ومركزنا المالي قوي جداً، وهذه النتائج تساعدنا لتنفيذ برنامجنا الاستثماري الطموح.

وأشار إلى أن الشركة أضافت 15 تريليون قدم مكعبة إلى احتياطيات الغاز وملياري برميل من المكثفات، ومشاريعها التوسعية مستمرة في حقول الدمام والمرجان والبري والظلوف، وهي مستمرة في تطوير حقل الجافورة للتوسع في إنتاج الغاز.

وأكد المرشد إلى أن الاستحواذ على "ميد أوشن" يتيح للشركة التوسع في قطاع الغاز المسال، كما أن انتعاش السياحة عالمياً يزيد الطلب العالمي على النفط.

وفي جانب آخر أكد نائر الرئيس في "أرامكو" أن الشركة ستسفيد من البصمة الكربونية المنخفضة لإنتاج النفط والطاقة الإنتاجية الفائضة.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "أرامكو" ، تراجع صافي أرباحها بنسبة 14.45% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 102.27 مليار ريال، مقابل نحو 119.54 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعزى في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيمياويات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 100.22 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

بلغت الإيرادات 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 417.46 مليار ريال (111.32 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023، بانخفاض 3.7%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة.