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قال خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إن المنشآت الصناعية في السعودية ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف مصنع بنمو مطرد منذ عام 2019 إلى الآن يقدر بنسبة 36%.

وأضاف سلمة في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاستثمارات الجديدة على الأرض في القطاع الصناعي تقدر بنحو 530 مليار ريال، مما ساهم في خلق نحو 80 ألف وظيفة.

وأشار إلى استراتيجية صناعة السيارات تستهدف أكثر 300 ألف سيارة كهربائية تنتج في المملكة، مشيرا إلى أن واردات السيارات إلى السعودية تصل إلى 50 مليار ريال سنويا.

وكشف عن طموحات المملكة باستيفاء الطلب المحلي، ثم التصدير، لافتا إلى الأموال التي تنفق على استيراد السيارات (50 مليار ريال) ستتحول إلى دخل إلى المملكة.

وأوضح سلمة أن تم الإعلان عن 4 مصانع للسيارات حتى الآن، بعضها بدأ الإنتاج مثل مصنع لوسيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحول سلاسل الإمداد، قال سلمة، إن السيارة تتكون من 3 عناصر مهمة منها البلاستيكية والمعدنية والإلكترونية، وكلها يتم تصنيعها باستخدام الروبوتات.

وبين سلمة أن التحدي الأكبر القادم يتمثل في تحقيق التوازن ما بين توفير البنية التحتية لهذه المصانع القادمة، وإمدادها بالمواد الأساسية.