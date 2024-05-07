حصري "المسافر" لـ"العربية Business": نمو مطرد بالطلب على السفر من السعوديين
دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من الأكثر جذباً للمسافرين
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قال نائب الرئيس في شركة المسافر خالد اليحيى، إن المسافرين السعوديين يتجهون للاستفادة القصوى من رحلاتهم عبر السفر المباشر والإقامة في الشقق وأيضا الفنادق الخمس نجوم.
وأضاف اليحيى في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، أن الطلب على خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" ارتفع بنحو 15% خلال الربع الأول من 2024.
وأوضح خالد اليحيى أن هناك نموا مطردا بالطلب على السفر المحلي والدولي من المسافرين السعوديين، وتأتي مكة المكرمة والرياض وجدة والخبر وأبها وجهات رئيسية محلية للمسافرين السعوديين.
وبحسب شركة المسافر، فإن دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين.
وأشار إلى تحول ملحوظ للمسافرين السعوديين بالتركيز على جنوب آسيا والشرق الأقصى، مع ارتفاع الطلب على حجوزات العواصم الأوروبية في أول 4 أشهر من 2024.
ولفت إلى تزايد اهتمام المسافرين باستئجار الشقق والشقق الفندقية كبديل للفنادق.
وينفق المسافرون السعوديون على الإقامات الفاخرة مقابل الاستفادة من الطيران الاقتصادي. ويستفيدون من العروض المتزايدة للأنشطة المحلية.
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