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قالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business"، إن دولة الأوروغواي تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بشأن تطوير شركة طيران إقليمية مع الناقلات الوطنية للمملكة.

يشمل المقترح إنشاء شركة طيران حديثة باسم "Saudi Uruguay Airlines" لتكون ضمن مجموعة الخطوط الجوية السعودية، ومقرها جمهورية الأوروغواي الشرقية.

ويتضمن المقترح الذي قدمته دولة الأوروغواي معلومات عن الهيكل القانوني للشركة وخطتها التشغيلية ومحطتها المحورية وأسطولها.

كما ضمنت الأوروغواي في طلبها خطوط سير شركة الطيران وخطتها المالية ومشاريعها المستقبلية.

وعرض الجانب الأوروغواني تملكه 40% مقابل 60% للناقلات الوطنية للمملكة.

كانت السعودية قد أعلنت في مارس/آذار 2023 تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي السعودي الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا.

قريباً.. إطلاق شركة طيران جديدة للربط بين السعودية وقارة إفريقيا

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن شركة طيران سعودية جديدة ستنطلق في الرياض من قبل أحد المستثمرين، للربط بين السعودية وقارة إفريقيا، بهدف دعم الجوانب السياحية والاستثمارية.