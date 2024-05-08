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أعلنت الهند استئناف تصدير محصول البصل بعد أربعة أشهر كاملة من الحظر، مع تحديد سعر أدنى للبيع بهدف المحافظة على معروض كافي للاستهلاك المحلي.

واطلعت "العربية Business"، على منشور رسمي صادر عن وزارة التجارة الهندية من خلال المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT)، بتاريخ 4 مايو الجاري، والذي سمح باستئناف تصدير البصل إلى كافة مناشئ العالم، وحدد قرار الوزارة سعراً أدنى لتصدير البصل بما لا يقل عن 550 دولاراً للطن.

وحظرت الهند تصدير البصل في 8 ديسمبر 2023 وحتى نهاية شهر مارس 2024، قبل أن تمدده نهاية مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

واستثنت الهند خلال فترة حظر التصدير بعض الشحنات إلى مجموعة دول كان آخرها منتصف أبريل الماضي بواقع 20 ألف طن حصلت عليها دولتا الإمارات العربية المتحدة وسيريلانكا بنحو 10 آلاف طن لكل دولة.

كما كانت قد حصلت الإمارات على 24 ألف طن من البصل الهندي مطلع العام الجاري، في حين حصلت بنغلاديش على استثناء لـ50 ألف طن في مارس الماضي.

وتحتل الهند المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج البصل بما يتجاوز 26 مليون طن سنويًا، تليها الصين بإجمالي 24 مليون طن، ثم مصر في المرتبة الثالثة بما يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.

ويمثل بصل موسم الربيع الذي يتم حصاده خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من كل عام نحو 65% من إنتاج البصل في الهند، ويلبي طلب المستهلكين حتى يتم حصاد محصول الخريف في أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وكانت الهند قد فرضت رسومًا بنسبة 40% على صادرات البصل خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي، على خلفية تراجع المعروض المحلي لديها وارتفاع الأسعار.

ماذا عن البصل المصري؟

واستأنفت مصر أيضا تصدير البصل ودون أي قيود مطلع أبريل الماضي، وبعد ستة أشهر كاملة من الحظر على خلفية ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية في سبتمبر 2023.

ويبلغ متوسط سعر طن البصل المصري في التصدير نحو 260 دولاراً إلى الدول العربية، تزيد إلى 300 دولار في الكميات التي يتم تصديرها إلى أوروبا، ما يعني فرصة أكبر لمصر في المنافسة، وفق اثنين من رؤساء شركات التصدير من مصر.