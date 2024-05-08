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صدّرت مصر أغذية مصنعة بقيمة 99 مليونا لفلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى نهاية مارس الماضي)، بزيادة 53% مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب تقديرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر.

وفقاً لبيانات المجلس، استحوذت السوق الفلسطينية على نحو 6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2024، والتي بلغت 1.6 مليار دولار.

كانت السوق الفلسطينية احتلت المركز الخامس ضمن الدول الأعلى استيراداً للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023 بقيمة 230 مليون دولار، مثّلت نحو 4.5% من إجمالي صادرات القطاع.

وقالت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مي خيري لـ "العربية Business"، إن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت طلباً متزايداً من السوق الفلسطينية على منتجات الأغذية المصرية، التي تحظى بثقة مرتفعة في الأسواق المجاورة.

"السوق الفلسطينية لا تعتمد فقط على المعونات الواردة إليها، نحن لا نتحدث عن غزة فقط.. هناك تجارة بينية بين مصر وفلسطين"، بحسب خيري.

وأوضحت خيري أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية بصدد تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال أعمال مصريين وفلسطينيين على هامش بعثة تجارية مرتقبة للأردن في الفترة من 10 إلى 13 مايو الحالي.

كان وفد فلسطيني يضم 10 مستثمرين، زار القاهرة في يونيو 2023، لطلب زيادة الصادرات المصرية لبلاده من منتجات الأدوية والأغذية والأسمنت، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في 3 مدن صناعية في غزة وأريحا وبيت لحم، ووجهوا الدعوة لمستثمرين مصريين لزيارة بلادهم للتعرف على هذه الفرص.

وبحسب بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين حينها، أبدى الوفد الفلسطيني عند الزيارة اهتماماً كبيراً في تعزيز التعاون مع المستثمرين المصريين في قطاعات متعددة أهمها الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، وتم ترتيب لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال المصريين العاملين في هذه القطاعات لبحث زيادة الصادرات المصرية.

من جانبه قال مسؤول بإحدى شركات الشحن المصرية إلى فلسطين لـ"العربية Business"، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في مشحونات البضائع المُصدرة من مصر إلى فلسطين بشكل عام، وتحديداً الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مواد البناء وبعض الصناعات الأخرى.

أوضح المصدر أن البضائع التي تمر من مصر إلى فلسطين تخرج على صورتين، الأولى هي البضائع التي تُشحن إلى منطقتي الضفة الغربية وأراضي الاحتلال، وتُشحن من ميناء الإسكندرية في مصر إلى مينائي أشدود وعسقلان تحت رقابة السلطات المحتلة، فيما توجد بضائع أخرى تدخل إلى منطقة غزة مباشرة برياً من خلال "معبر رفح"، وذلك عبر بوابة "صلاح الدين".

"البضائع تدخل من نفس البوابات التي تدخل منها المعونات الغذائية إلى غزة، لكن مع الأوراق التي تُفيد بثبوت التصدير التجاري تحت بند اللائحة الجمركية التي يعمل بها الطرفين"، بحسب المصدر.

سيطرة عربية على صادرات الأغذية المصرية

وشهدت قائمة الدول الأعلى استيراداً للمنتجات الغذائية المصرية في الربع الأول سيطرة عربية ملحوظة، إذ تصدرت السعودية القائمة بحجم صادرات بلغ 131 مليون دولار، تليها فلسطين بـ 99 مليون دولار، ثم ليبيا بـ 83 مليون دولار، والسودان بـ 82 مليون دولار، فيما جاءت أميركا في المركز الخامس بـ 67 مليون دولار.

واستحوذت الدول الخمسة على أكثر من ربع الصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول (29%)، بعد استيرادهم مجتمعين منتجات بقيمة تتجاوز 470 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 331 مليون دولار تمثل21% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الافريقية غير العربية بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.

وحول أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024، فقد تصدرت منتجات الدقيق والنشاء القائمة بقيمة 148 مليون دولار، يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار، ثم الفراولة المجمدة بقيمة 103 مليون دولار، والسكر بقيمة 95 مليون دولار.