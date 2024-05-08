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قالت مصادر لقناة "العربية" إن أكثر من 260 ألف مواطن سعودي يعملون في قطاع توصيل الركاب.

وقالت المصادر إنه يتم تسجيل ما يزيد على 190 ألف رحلة نقل يومياً في السعودية.

كانت هيئة النقل السعودية قد أعلنت مؤخراً عن حجب سبعة تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات والطعام وأخرى لنقل الركاب ضمن 43 تطبيق توصيل، وذلك لارتكابها عدداً من المخالفات.

وتضمنت لائحة المخالفات عدم تطبيقها شرط الربط بالأنظمة الرقمية للهيئة إضافة لتشغيلها لأفراد غير سعوديين في قطاع توصيل الركاب.

وفي فبراير الماضي أعلنت الهيئة عن دخول تحديثات جديدة للائحة الخاصة بأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز التنفيذ، وتضمنت اللائحة المحدثة تجميد نشاط السائق مؤقتًا 30 يوماً ضمن حالات محددة.

وتضمنت التحديثات التي أُدخلت على اللائحة مجموعة من التعديلات والتحسينات، منها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسين آليات معرفة السائقين لمواقع التوصيل قبل قبول الطلبات أو رفضها، ومنع انتشار ظاهرة إلغاء الرحلات بعد قبولها من قِبل السائقين عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة خلال فترة زمنية محددة.

كما تضمنت فرض الالتزام على الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.