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ارتفعت واردات مصر من الذرة الصفراء – أحد أهم مكونات أعلاف الماشية والدواجن- بنحو 68.7% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها "العربية Business"، أن إجمالي واردات الذرة الصفراء إلى مصر في أول أربعة أشهر من العام الجاري، بلغ نحو 2.7 مليون طن فقط مقابل 1.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزى عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، زيادة واردات الذرة الصفراء خلال العام الجاري إلى سهولة تدبير العملة الصعبة بعد تعويم الجنيه ما أدى لدخول كميات أكبر مقارنة بالعام الماضي.

أوضح صالح أن المصانع تعمل بكفاءة حاليًا نظرًا لتوافر خامات التصنيع، وهو ما يُساعد على تقليل تكاليف إنتاج الأعلاف وبالتالي يؤثر إيجابًا على صناعة الثروة الحيوانية.

وتمثل الذرة النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج طن الأعلاف بواقع 60%، في حين يمثل كسب الفول الصويا 30%، ونحو 10% إضافات.

وتأثرت واردات العام الماضي إجمالًا بأزمة شح العملة الصعبة، لتتراجع 25% بنهاية العام نزولًا إلى 6.3 مليون طن فقط.

وتقدر احتياجات مصانع الأعلاف من الذرة بنحو 750 ألف طن شهريًا (9 ملايين طن سنويا) جميعها مستوردة، وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس شركة الأسد للأعلاف، ثروت الزيني.

أظهرت البيانات التي اطلعت عليها "العربية Business"، أن واردات أول أربعة أشهر من العام الجاري تزيد بنحو 6% عن متوسط الواردات في الفترة المماثلة في السنوات الخمس السابقة، بين 2019 وحتى 2023، والتي بلغ مجموعها 12.75 مليون طن.

أوكرانيا تستحوذ على نصف الواردات

استحوذت الذرة الأوكرانية وحدها على 54% من إجمالي الواردات المصرية بنحو 1.45 مليون طن في أول أربعة أشهر من العام، مقابل 42% خلال فترة المقارنة من العام الماضي بإجمالي 678 ألف طن.

دخلت واردات العام الجاري عبر 6 مناشئ أبرزهم بعد أوكرانيا، البرازيل بنحو 26.6% من إجمالي الواردات، ثم الأرجنتين 16.6%، وذلك مقارنة بنحو 7 مناشئ، بعد خروج الذرة الروسية من المشهد، والتي بلغت وارداتها في فترة المقارنة 2400 طن فقط.

وتراجع إجمالي الشركات المستوردة إلى 41 شركة مقارنة بنحو 44 شركة في أول أربعة أشهر من العام الماضي.

السلع التموينية خامس أكبر مستورد للذرة

ورفعت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية حجم وارداتها من الذرة هذا العام بنحو 10 آلاف طن بنسبة 4.6% من إجمالي واردات أربعة أشهر إلى 126 ألف طن، مقابل 116 ألف طن في فترة المقارنة مثلت 16% من إجمالي الواردات وفي المرتبة الثانية وقتها.

قال مصدر إن هيئة السلع التموينية استوردت الذرة للمرة الأولى في تاريخها خلال العام الماضي، بهدف طرحها عبر منصة تداول بورصة السلع – مصر، وتم طرح إجمالي كميات العام الماضي.

أوضح المصدر أن الهيئة لم تطرح بعد أي كميات من واردات العام الحالي، وذلك بموجب تعليق العمل ببورصة السلع في سياق خطط إعادة الهيكلة، ودخلت الواردات تحسبًا لعودتها في أي وقت.

وبلغت كمية الذرة الصفراء التي تم تداولها عبر البورصة في العام الماضي بالكامل عبر 62 شركة نحو 129 ألف طن بقيمة إجمالية 1.4 مليار جنيه.