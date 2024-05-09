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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن نماذج النقل الحديثة مثل "التاكسي الطائر" و"الدرونز" وغيرها سيتم تجربتها في موسم الحج هذا العام.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن تجربة هذه الوسائل مهمة لأنها تمثل نماذج حديثة من أنماط النقل قريبة التطبيق مشيرا إلى تسابق العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد ضرورة الجاهزية للتعرف على هذه التقنيات وملاءمتها للبيئة الموجودة، ومع ظروف التشغيل في مثل هذه المواسم وسيكون لموسم الحج النصيب الأوفر منها.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج العام الماضي 1444هـ بلغ 1.84 مليون حاج، منهم 1.66 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184.13 ألف حاج من مواطنين ومقيمين.