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قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بدر اللمكي، إن نتائج الشركة جاءت جيدة جداً في الربع الأول من 2024، بنمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء "EBITDA" بنسبة 18% مع مواصلة النمو منذ الإدراج ووصلت لنتائج تاريخية العام الماضي بنحو مليار دولار.

وأضاف اللمكي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك ارتفاعاً في كميات الوقود بنسبة 17% بالربع الأول من 2024، على أساس سنوي، مع نمو وزيادة محطات الوقود بالتجزئة وعقد صفقات تجارية مع شركات، وسوف تستمر وتيرة النمو مستقبلا.

وكشف الرئيس التنفيذي، عن افتتاح 8 محطات في الربع الأول من العام الجاري، منها 6 في الإمارات ومحطتين في مصر، مع العمل على تطوير المحفظة من ناحية بيع الوقود وفتح محلات تجارية وتحديث غسيل السيارات وإدخال منتجات جديدة، حيث لدى الشركة أكثر من مليوني عميل مسجلين في دول الإمارات.

وقال إن "ادنوك للتوزيع" تعتزم ضخ استثمارات رأسمالية تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً على مدار 5 سنوات مقبلة في الإمارات ومصر والسعودية، وذلك في قطاعات الوقود وغيرها.

وأضاف أن الشهية مفتوحة لعمليات استحواذ جديدة ومستمرين في دراستها.

وقال إن المحفظة الحالية للشركة تضم أكثر من 840 محطة في 3 دول هي الإمارات ومصر والسعودية، ونعمل على تعزيز تواجدنا في الدول الثلاث، مع النظر إلى أسواق أخرى في أفريقيا وشرق آسيا، في ظل أننا شركة تعنى بالربحية، ولذلك سيتم دراسة أي أسواق جديدة والإعلان عنها.

وعن نشاط الشركة في مصر، قال اللمكي، إن سوق مصر كبير وقوي وبه تعداد سكان كبير، ويتضمن نشاطنا 3 عمليات هي بيع الوقود بالتجزئة وزخم في قطاع الطيران والعمل في قطاع الزيوت والقطاعين الأخيرين بالدولار، لذلك ما بين 75 إلى 80% من عملياتنا في مصر تتم بالدولار ولذلك تأثير تعويم الجنيه منخفض علينا، نظراً لتطبيق سياسة متوازنة واستثمار مدروس وتنفيذ العمليات حسب الخطة الموضوعة.

وأشار إلى إمكانية زيادة توزيعات الأرباح، مع شفافية الشركة في توزيع نحو 700 مليون دولار سنوياً، أو 75% من صافي الدخل في حال زيادته على التوزيعات البالغة 700 مليون دولار، موضحاً أن زيادة الأرباح تمثل فرصة لزيادة التوزيعات.

حيث تنص السياسة الخمسية الجديدة للشركة على توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون درهم أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وعن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إن الشركة تسير في خط متوازن وافتتحت مشروعا تجريبيا في نوفمبر العام الماضي للتموين بالهيدروجين الأخضر لدراسة العرض والطلب والجانب الفني، كوقود مهم مستقبلاً سنتوسع فيه مع تقدم التكنولوجيا.

وعلى جانب تموين السيارات الكهربائية، قال اللمكي، إن الشركة لديها 80 شاحنا سريعا بمدة شحن من 15 إلى 20 دقيقة، وتستهدف زيادتها إلى ما بين 150 إلى 200 شاحن سريع بنهاية السنة الحالية، فيما أضافت في الربع الأول من العام الجاري 30 شاحنا جديدا.

ارتفعت أرباح "أدنوك للتوزيع" بنحو 2% في الربع الأول لتصل إلى نحو 550 مليون درهم. وجاءت النتائج أدنى بقليل من توقعات المحللين البالغة 563 مليون درهم. وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 10% خلال هذه الفترة لتصل إلى 8.8 مليار درهم.

وأشارت "أدنوك للتوزيع" إلى ارتفاع كميات الوقود المباعة خلال الربع الأول بنسبة 17% وزيادة معاملات التجزئة لغير الوقود بنسبة 7% على أساس سنوي.