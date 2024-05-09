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قال رئيس مجلس إدارة "المتقدمة" للبتروكيماويات، خليفة الملحم، إن تصادف فترة الصيانة في مصانع الشركة بالجبيل وفي كوريا، مع الربع الأول من 2024 زاد من خسارة الشركة، مبيناً أن تراجع قيمة المبيعات وارتفاع كلفة الشحن فاقم كذلك من الخسائر التي تكبدتها الشركة.

وأضاف الملحم في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع البتروكيماويات يعاني خلال هذه الفترة، وهذا ما أثر على أداء الشركة، وعلى باقي الشركات في نفس القطاع.

وتابع: الشركة تعمل على تحسين الكفاءة في تكلفة الإنتاجية، وهذا سيساعد على التحسن وتحقيق الأرباح في الأرباع المتبقية من السنة.

ونفى ملحم أن يكون ارتفاع تكاليف التمويل ساهمت في خسائر الشركة، مشيراً إلى أن قرض صندوق التنمية الصناعي مثتب عند 2%، مستدركاً أن انفخفاض أسعار الفائدة بشكل عام سيكون إيجابياً للشركة.

يشار إلى أن "المتقدمة" للبتروكيماويات تكبدت صافي خسائر بقيمة 58 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 43 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، في وقت سابق اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 48.8% على أساس سنوي إلى 321 مليون ريال مقابل 627 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع إيراداتها إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 45% نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول السعودية في 28 يناير 2024، بجانب انخفاض صافي أسعار المبيعات بنسبة 6%.

وذكرت أن تكبدها خسائر فصلية بقيمة 58 مليون ريال يعود إلى تراجع المبيعات وأسعار البيع بجانب تحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أنها رغم انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 10% و6% على التوالي إلا أنها تكبدت هذه الخسائر.