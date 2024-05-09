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قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن سوق العقارات في السعودية تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموا جيدا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة ستنهي عام 2024 بمصاريف أقل من العام الماضي.

وتوقع الغول نموا قويا لإيرادات الشركة في الفصول القادمة.

وكشف الغول أن نتائج الربع الأول من العام الحالي شهدت أكبر عدد بمبيعات الوحدات فصليا بـ727 وحدة، ما يعادل 60% من المبيعات الفعلية لعام 2023 ككل البالغة 1200 وحدة.

وكشف أن محفظة الشركة التراكمية للمشاريع المتعاقد عليها تبلغ 7140 وحدة سكنية بقيمة 9 مليارات ريال من غير الصناديق والمشاريع المشتركة، موضحا أنه تم بيع نحو 4 آلاف وحدة أي بأكثر من 50% من إجمالي الوحدات مباع فعليا.

وذكر الغول أن الشركة تدرس مشاريع بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، ومنها مشاريع نوعية مع شركاء استراتيجيين سيتم الإعلان عن بعضها قريبا.

ارتفعت أرباح شركة رتال للتطوير العمراني بنحو 50% في الربع الأول لتصل إلى نحو 62.3 مليون ريال.

فيما نمت إيرادات الشركة بنحو 57% خلال هذه الفترة إلى 500.6 مليون ريال.

وأشارت "رتال" إلى أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود بشكل أساسي إلى نمو عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 8.4 مليون ريال وارتفاع الدخل من الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة لتبلغ 2.4 مليون ريال.