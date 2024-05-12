اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

حصري أحمد هيكل لـ"العربية Business": لن يتم نقل أسهم القلعة إلى خارج مصر

قال إن ديون الشركة لن تهبط إلى الصفر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال المؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية القابضة، الدكتور أحمد هيكل، شركة القلعة هولدنغ رستركتشرينغ- "QHRI"، لم تتقدم بعرضها إلى شركة "القلعة للاستثمارات" لكنها تقدمت بعرض لمقرضي "القلعة للاستثمارات" من البنوك الأجنبية.

وأضاف هيكل في مقابلة مع "العربية Business"، أنه لن يتم نقل أسهم "القلعة للاستثمارات" إلى خارج مصر وستظل شركة مصرية، فيما ستتم تصفية شركة جزر العذراء.

حجم مديونية "القلعة للاستثمارات المالية القابضة" يبلغ 430 مليون دولار في يونيو القادم وتم تسوية جزء منها بأصول مع مجموعة بنوك محلية وأخذت هذه البنوك قيمة القرض بالكامل وأحد هذه المصارف يريد سداد القرض له على مدار 10 سنين، لكن التسوية مع البنوك الخارجية هي تسوية نقدية.

وبشأن الأسس التي بنيت عليه إعادة الهيكلة بخصم 80% مع قروض البنوك الأجنبية، قال هيكل، إن هذه الأسس ضمن المفاوضات مع المقرضين مع البنوك الأجنبية، وهي "حاجة تفاوضية بحتة".

"القلعة" المصرية تتلقى عرضاً لشراء مديونيتها المستحقة من قرض مشترك بـ325 مليون دولار شركات البورصة المصرية "القلعة" المصرية تتلقى عرضاً لشراء مديونيتها المستحقة من قرض مشترك بـ325 مليون دولار

وأوضح أن عرض شراء الديون يشمل 230 مليون دولار من إجمالي الديون تقدمنا بعرض لشرائها، ومن سيشتريه كل مساهمي "القلعة للاستثمارات" بتاريخ 29- 5 – 2024.

وأشار إلى أنه بعد تحول الدين إلى أسهم ستذهب الأسهم لمن اكتتب في هذه الأداة بعد زيادة رأس المال وانتقال الأسهم إلى مساهمي "القلعة للاستثمارات" وبعد ذلك سيتم تصفية شركة "QHRI".

اتفقت "القلعة للاستثمارات" على إعادة هيكلة الدين مع دائنيها مؤخرا، ولهذا الغرض أسس أحمد هيكل - رئيس الشركة - مع بعض الشركاء شركة "QHRI"، في جزر العذراء.

وقدمت هذه الشركة عرضا للبنوك لشراء هذا الدين - أي 131 مليون دولار - ما يعادل 20% من قيمته. وستحصل هذه الشركة على حصة في رأسمال القلعة بعد زيادته.

وأتاحت "QHRI" الفرصة لكل مساهمي "القلعة للاستثمارات" الراغبين بالمساهمة بشراء هذا الدين - كلٌ بنسبة مساهمته في الشركة.

وستتم زيادة رأسمال "القلعة" بالجنيه بمبلغ الدين بحسب سعر صرف البنك المركزي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط