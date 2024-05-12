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كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، شريف البحيري، أن رأسمال "one bank" وهو أول بنك رقمي في مصر يصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك بملكية كاملة لبنك مصر.

وقال البحيري في مقابلة مع "العربية Business"، إن خدمات البنك ستركز على تقديم الخدمات لقطاع الأفراد في البداية.

وأوضح أن البنك سيقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية للأفراد في البداية ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن بنك "وان بنك" يتجه للحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وأضاف أن دراسة الجدوى المقدمة إلى البنك المركزي تتضمن تصور لحجم الأعمال الذي يبدأ به البنك أعماله، والخطوة التالية للحصول على الترخيص هو إجراءات الفحص النافي للجهالة من قبل "المركزي".

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي "onebank وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.