اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

حصري الرئيس التنفيذي لـ"العربية Business": رأسمال أول بنك رقمي مصري 4 مليارات جنيه

بنسبة ملكية 100% لبنك مصر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، شريف البحيري، أن رأسمال "one bank" وهو أول بنك رقمي في مصر يصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك بملكية كاملة لبنك مصر.

وقال البحيري في مقابلة مع "العربية Business"، إن خدمات البنك ستركز على تقديم الخدمات لقطاع الأفراد في البداية.

وأوضح أن البنك سيقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية للأفراد في البداية ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكبر 3 صرافات مصرية تجذب نقداً أجنبياً يقترب من 26 مليار جنيه منذ "التعويم" أخبار حصرية أكبر 3 صرافات مصرية تجذب نقداً أجنبياً يقترب من 26 مليار جنيه منذ "التعويم"

وأشار إلى أن بنك "وان بنك" يتجه للحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وأضاف أن دراسة الجدوى المقدمة إلى البنك المركزي تتضمن تصور لحجم الأعمال الذي يبدأ به البنك أعماله، والخطوة التالية للحصول على الترخيص هو إجراءات الفحص النافي للجهالة من قبل "المركزي".

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي "onebank وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط